Kahdeksan salakuljetettua koiranpentua jouduttiin lopettamaan Helsingissä

Tulli pysäytti viime sunnuntaina Helsingin Katajanokan laivaterminaalissa noin 50-vuotiaan virolaismiehen, joka oli tuonut Virosta Suomeen kahdeksan sekarotuista koiranpentua.

Koiranpennut löytyivät auton peräkontista pahvilaatikkoon ahdettuina. Miestä epäillään salakuljetuksesta.

– Miehellä ei ollut esittää minkäänlaisia dokumentteja koirien alkuperästä, rokotuksista tai terveydentilasta. Koirilla ei myöskään ollut vaadittuja EU-lemmikkieläinpasseja tai esimerkiksi tunnistesiruja. Koirat jouduttiin lopettamaan, koska ne olisivat saattaneet aiheuttaa merkittävän terveysriskin sekä ihmisille että muille eläimille, sanoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Anne Hietala Helsingin poliisilaitokselta.

Poliisi epäilee, että mies oli aikeissa myydä koiranpennut Suomessa. Sama epäilty oli jäänyt kiinni paperittomien koirien tuonnista muutamaa vuotta aiemmin.

Eläimiin liittyvien rikosten tutkintaryhmä pyrkii eri keinoin, esimerkiksi tiedottamalla sekä muiden viranomaisten ja järjestöjen kanssa tehtävällä yhteistyöllä, ennalta estämään eläinten salakuljetusta.

– Lemmikin hankkiminen salakuljettajalta tai pentutehtailijalta on vastuutonta ja aiheuttaa kärsimystä eläimille. Niin kauan kuin näille pennuille on kysyntää, on myös tarjontaa. Ostajien on kannettava vastuu ja selvitettävä, että uudella lemmikillä on taustat kunnossa, Hietala painottaa.