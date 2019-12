Kahdeksan vanginvartijan kimppuun hyökätty puolen vuoden sisällä – Kolme hyökkäyksistä kohdistettiin Riihimäen vankilan vartijoihin, joista kaksi vapaa-ajalla

Vankilavirkailijoihin on kohdistunut vankiloissa ja niiden ulkopuolella poikkeuksellisen suuri määrä väkivallantekoja lähikuukausina. Keskusrikospoliisi arvioi, että kyseessä saattaa olla liivijengi United Brotherhoodin vastareaktio viranomaisten suuroperaatiolle lopettaa sen toiminta. Rikosseuraamuslaitos varoitti elokuussa henkilökuntaansa jengivankien aiheuttamasta väkivallanuhasta.

Puolen vuoden aikana yhteensä kahdeksan vanginvartijaa on joutunut väkivaltaisen hyökkäyksen kohteeksi vankiloissa tai niiden ulkopuolella. Kuusi heistä on Riihimäen vankilan vanginvartijaa. Tilanteissa vammoja on saanut seitsemän vartijaa.

Vanginvartijoihin on kohdistunut viisi erillistä hyökkäystä, joista kolme on kohdistunut Riihimäen vankilan vartijoihin. Hyökkäyksistä kaksi tapahtui vankiloissa ja kolme niiden ulkopuolella.

Kolmen ensimmäisen tapauksen osalta Rise epäilee, että tekojen taustalla on UB-jengi. LM:n tietojen mukaan lopuissakin tapauksissa on viitteitä jengikytköksistä.

Rise on aiemmin kertonut (LM 28.4.), että UB pakottaa muita vankeja ja näiden lähipiiriin kuuluvia rikoksiin myös vankiloiden ulkopuolella.

LM uutisoi kesäkuussa ensimmäisestä hyökkäyksestä, jossa kaksi varmuusosaston vankia aiheutti vammoja neljälle vartijalle Riihimäen vankilassa.(LM 20.6.) Seuraava hyökkäys tapahtui Jokelan vankilassa heinäkuussa.

Elokuun lopussa vartijoiden kimppuun käytiin vapaa-aikana kaksi kertaa. Ensin kaksi miestä hyökkäsi Riihimäen vankilan vartijan kimppuun Vantaalla ja viikon kuluttua tästä toinen saman vankilan vartija pahoinpideltiin Hyvinkäällä.

Lokakuun alussa Sörnäisten vankilan vartija pahoinpideltiin Helsingissä.

Vanginvartijoiden ammattiliiton mukaan pahoinpitelyjen suuri määrä on selkeä merkki siitä, että jengivangit ovat alkaneet painostaa vankilahenkilökuntaa suoralla väkivallalla.

– Näin suuri määrä ei voi olla sattumaa. Tavallisesti vankilatyöntekijöihin kohdistuu suoraa väkivaltaa vankiloissa todella harvoin, ja siviilissä vielä harvemmin, sanoo Vankilavirkailijain liiton (VVL) puheenjohtaja Antti Santamäki Lännen Medialle.

Suoralla väkivallalla Santamäki tarkoittaa tarkoituksellisia hyökkäyksiä, ei esimerkiksi toimenpiteen yhteydessä tapahtuvaa vastustelua.

Keskusrikospoliisin (Krp) mukaan järjestäytyneiden rikollisryhmien keskeisin pyrkimys on rikollisen toiminnan jatkaminen, myös vankiloissa ja niistä käsin.

– Viranomaisten toiminnan häiritseminen, painostus ja uhkailu ovat osa jengien keinovalikkoa. Tämä voi sisältää sen, että viranomaisiin kohdistetaan väkivallanuhkaa ja väkivaltaa, kommentoi rikoskomisario ja jengiasiantuntija Jussi Oksanen Krp:stä.

– Jengit pyrkivät toteuttamaan viranomaisten painostuksen ja pelottelun niin, että sitä on vaikea näyttää toteen esitutkinnassa.

Oksanen muistuttaa, että viranomaiset ovat kohdistaneet viime kuukausina massiivisia rikostorjuntatoimenpiteitä liivijengi United Brotherhoodiin (UB).

– Siksi vartijoihin viime kuukausina kohdistuneiden väkivaltajuttujen määrä ei edes yllätä minua. Ne voivat olla ikään kuin kovennettu vastareaktio näille toimenpiteille, kun muu vastarinta ei enää toimi.

Rise varoitti työntekijöitään jengiuhasta

Rikosseuraamuslaitos (Rise) varoitti elokuun lopussa kaikkia organisaationsa työntekijöitä jengivankien aiheuttamasta väkivallanuhasta. LM on saanut haltuunsa kyseisen tiedotteen.

Rise varoitti kasvaneesta väkivallanuhasta sen jälkeen, kun vanginvartijoihin oli kohdistunut muutaman kuukauden sisällä kolme väkivallantekoa. Rise kertoi epäilevänsä kyseisistä iskuista järjestäytynyttä rikollisuutta – tarkalleen ottaen liivijengi UB:ta.

Risen tietojen mukaan vankeja oli tuolloin kannustettu viranomaisvastaisuuteen kaikissa vankiloissa, joissa istuu UB:n jäseniä.

– Lisäksi on viitteitä siitä, että United Brotherhood ja Hells Angels kannustavat vankilaviranomaisiin kohdistuviin väkivallantekoihin myös vankiloiden ulkopuolella, Rise varoitti tiedotteessaan.

Tämän jälkeen vanginvartijoihin on kohdistunut vielä kaksi pahoinpitelyä.

Poliisi löysi UB-kytköksiä

Kaikista viidestä vartijoihin kohdistuneesta hyökkäyksestä poliisille on ilmoitettu neljä. Jokelan vankila ratkaisi tilanteen omalla kurinpitomenettelyllä.

Poliisi kertoo lopettaneensa Hyvinkään ja keskeyttäneensä Helsingin tapauksen tutkinnan. Riihimäen vankilan tapahtumat ovat syyteharkinnassa.

Vantaan hyökkäys on ainoa, jossa poliisi on onnistunut yhdistämään teon selvästi UB-jengiin.

Krp kertoo, että juttua tutkitaan osana massiivista UB-rikosvyyhtiä. Toinen vartijan kimppuun hyökänneistä on UB-jengiläinen ja toinenkin vahvasti kytköksissä jengiin.

– Laajemman UB-jutun tutkinta on kohdistunut UB:n vapaana oleviin jäseniin, eikä tässä yhteydessä ole ilmennyt, että jengin vapaalla ollut johto olisi koordinoinut virkamiesten pahoinpitelyjä, sanoo tutkinnanjohtaja Kimmo Sainio Krp:stä.

– Tämä ei välttämättä tarkoita sitä, ettei niin olisi tapahtunut. Jengiläisten keskinäinen viestintätapa on sellainen, ettemme pääse kaikkiin viesteihin käsiksi.

Sainio sanoo, että joka tapauksessa viranomaisen on varauduttava vastareaktioon puuttuessaan järjestäytyneiden rikollisryhmien toimintaan.

– On myös mahdollista, että pahoinpitelyiden organisointi on lähtöisin UB:n vanhoista johtohenkilöistä, jotka istuvat vankilassa, Sainio arvioi.

Jokela rankaisi hyökkääjää

Jokelan vankilan turvallisuudesta vastaava apulaisjohtaja Danila Gangnuss sanoo, ettei poliisi vankilan kokemusten mukaan tutki aktiivisesti vankilarikoksia.

Gangnussin mukaan erityisesti sellaisten väkivaltatilanteiden tutkinta, joissa kukaan ei saa vammoja, voi pitkittyä poliisissa kohtuuttomasti. Jokelan vankila päättikin antaa vankiyhteisölle välittömästi selkeän viestin, että henkilökuntaan kohdistuvista väkivaltayrityksistäkin seuraa rangaistus.

Vankila ei vienyt vartijaansa kohdistunutta väkivaltatilannetta poliisille.

– Tilanne oli hyvin vakava, vanki yritti houkutella virkamiehen selliinsä pahoinpitelytarkoituksessa, Gangnuss kertoo.

Kun tämä ei onnistunut, vanki alkoi riehua.

– Oli oikea ratkaisu käsitellä juttu kurinpitomenettelyssä, vangille annettiin heti rangaistus kovimmasta päästä.

Gangnuss muistuttaa, ettei Suomessa voi lain mukaan rangaista samasta asiasta kahteen kertaan.

– Jos juttu viedään poliisille, tämän takia vankila ei voi käyttää omia kurinpitotoimia, Gangnuss perustelee.

Jengien välit kireät vankiloissa

Krp kertoi keväällä (LM 28.4.), että UB hallitsee myös muita liivijengejä vankiloissa. Elokuun lopussa Rikosseuraamuslaitos varoitti tiedotteessaan henkilökuntaansa eri liivijengeihin kuuluvien välien kiristymisestä.

– Erityisesti United Brotherhoodin ja Hells Angelsin vaikutuspiiriin kuuluvien vankien taholta voi aiheutua uhkaa Bandidos MC:n ja Cannonball MC:n toimintaan kiinnittyneisiin vankeihin, Rise tiedotti tuolloin.

Krp:n rikoskomisario Jussi Oksanen sanoo, että keskeisin turvallisuusuhkaa vangeille ja vartijoille aiheuttava ongelma on vankiloiden huumekauppa.

– Rikollisjengin jäsen on jengin jäsen myös vankilassa, eikä häntä voi verrata tavalliseen vankiin. Jengi pyrkii aina jatkamaan rikollista toimintaa vankilassa ja sieltä käsin myös vankilan ulkopuolella, Oksanen sanoo.

– Mitä enemmän lainsäätäjä ja -tulkitsija ja Rikosseuraamuslaitos tarjoavat jengivangeille toimintamahdollisuuksia, sitä vapaammin käsin jengit pyrkivät hyödyntämään vankeusajan rikosten tekemiseen.

Oksanen sanoo, että kaikki vankiloiden huumekauppaa suitsivat toimet vankiloissa vähentävät suoraan myös muita vankiloiden turvallisuusongelmia.

– Huumeet muun muassa lisäävät vankien päihdeongelmia, luovat väkivaltaisia kiskonta- ja velkasuhteita, synnyttävät epätervettä hierarkiaa vankiyhteisössä, aiheuttavat väkivallalla ratkottavia erimielisyyksiä ja pyrkimyksiä korruptoida vankilahenkilökuntaa, Oksanen kiteyttää.

– Tämä kaikki lisää paitsi vartijoihin ja vankeihin kohdistuvaa turvallisuusuhkaa, myös heidän lähipiiriinsä kohdistuvaa uhkaa vankiloiden ulkopuolella.

