Kahta miestä epäillään perussuomalaisten vaalipäällikön murhayrityksestä - Vangitut ovat entinen perussuomalaisten kaupunginvaltuutettu Jyväskylästä ja tunnettu äärioikeistolainen vaikuttaja

Kaksi miestä on vangittu epäiltyinä perussuomalaisten Keski-Suomen vaalipäällikköön Pekka Katajaan kohdistuneesta murhayrityksestä, kertoo keskusrikospoliisi (KRP). Toinen vangituista on Jyväskylän kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen Teemu Kalevi Torssonen. Hän on myös Keski-Suomen...