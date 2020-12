Kaikkien EU:n jäsenmaiden on määrä aloittaa rokotukset koronavirusta vastaan samana päivänä

Kaikkien Euroopan unionin 27 jäsenmaan on määrä aloittaa kansalaisten rokotukset koronavirusta vastaan samana päivänä, kertoo Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen.

Eleen tarkoituksena on osoittaa EU:n yhtenäisyys koronaviruksen vastaisessa kamppailussa. Von der Leyen kertoi asiasta keskiviikkona lausunnossaan Euroopan parlamentille.

Toistaiseksi ei ole tiedossa, mikä päivä on kyseessä.

Paineet EU:n sisällä ovat kasvaneet yhdysvaltalaisen lääkeyhtiö Pfizerin ja saksalaisen biotekniikkayritys Biontechin rokotteen myyntiluvan myöntämiseksi sen jälkeen, kun sekä Britannia että Yhdysvallat antoivat rokotteelle luvan hätätilakäyttöön.

Euroopan lääkevirasto EMA:n suosituksesta päättävä komitea kokoontuu keskustelemaan asiasta maanantaina 21. joulukuuta. Jos se suosittelee myyntiluvan myöntämistä, Euroopan komissio voi hyväksyä rokotteen koko EU:n alueella jo päivien sisällä.

Dagens Nyheter: Pfizerilla toimitusvaikeuksia

Pfizerilla on ollut toimitusvaikeuksia sen ja Biontechin kehittämän koronavirusrokotteen kanssa, kertoo Dagens Nyheter. Ruotsiin on tammikuussa saapumassa luultua pienempi erä rokotteita.

Ruotsin rokotejakelusta vastaavan viranomaisen mukaan erä olisi 15 prosenttia pienempi kuin aiemmin arvioitiin. Ruotsiin olisi näin ollen saapumassa tammikuussa 350 000 rokotteen erä.

EU-maat ovat tilanneet rokotetta ennakkoon suuret määrät, vaikka myyntilupaa sillä ei vielä olekaan.

Rokotetta tilattu miljoonittain myös Kiinaan

Kiinalainen terveydenhuoltoalan suuryritys Fosun Pharma on tilannut 100 miljoonaa annosta Biontechin ja Pfizerin kehittämää rokotetta, kertovat CNN ja uutistoimisto AFP.

Fosun Pharmalla on kehitteillä myös oma rokoteaihionsa, jonka toisen vaiheen testaus on käynnissä Jiangsun maakunnassa. Potilaskokeiden viimeisen eli kolmannen vaiheen on saavuttanut Kiinassa viisi eri rokoteaihiota.

Kiinalaisyhtiöt ovat myös pyrkineet solmimaan sopimuksia ulkomaisten toimittajien kanssa turvatakseen tarpeeksi rokotteita maan valtavan väestön tarpeisiin.

Rokote ei vielä ole saanut myyntilupaa Kiinan viranomaisilta.

Fosun Pharma kertoi maksavansa ensimmäisestä 50 miljoonan rokotteen erästä 125 miljoonaa euroa ennen vuoden loppua ja loppupuoliskon sen jälkeen, kun Kiinan viranomaiset ovat hyväksyneet rokotteen käytön.

Sopimuksessa ei tarkennettu ensimmäisten 50 miljoonan rokotteen toimituksen ajankohtaa.

Vauraat maat rynnineet jonon kärkeen

Rokotteiden kansainvälinen toimitusjärjestys on tällä hetkellä avoin kysymys, ja erityisesti rikkaat maat ovat pyrkineet turvaamaan paikkansa jonon etunenässä tilaamalla rokotteita yli oman tarpeensa.

New York Times kertoi tiistaina, että vauraat maat ovat varanneet rokotteita useilta toimittajilta moninkertaisesti enemmän kuin niillä on väestöä. Samaan aikaan köyhät maat voivat parhaimmissakin tapauksessa rokottaa vain osan väestöstään vuonna 2021.

Pisimmälle tämän on vienyt Kanada, joka kaiken kaikkiaan on tilannut eri rokotteita yli nelinkertaisen määrän väestöönsä verrattuna.

Kanada on myös sopinut tilausten laajennuksista, jotka kasvattaisivat määrän yli kuusinkertaiseksi väestöön verrattuna. Myös Kanada on antanut Pfizerin ja Biontechin rokotteella käyttöluvan hätätilanteisiin.

Muita rokotteita rohmuavia maita ovat muun muassa Yhdysvallat ja Britannia. EU-maat ovat toistaiseksi sopineet tilauksista, joiden sisältämien rokotteiden kokonaismäärä on noin 1,5-kertainen alueen väestöön verrattuna. Näitä tilauksia voidaan vielä kasvattaa siten, että kokonaismäärä kasvaa yli 2,5-kertaiseksi väestöön verrattuna, New York Times kertoo.