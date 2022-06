Kaikuluotaimien kerrotaan tappavan delfiinejä Mustallamerellä, loukkaantuneet myös pommeista – "Kuvittele delfiiniä, jolla on pitkittynyt palovamma"

Mustanmeren rannikolle on huuhtoutunut haavoittuneita ja kuolleita delfiinejä voimakkaiden sotilaallisten kaikuluotaimien vuoksi. Asiasta kertoi CNN perustuen Lounais-Ukrainassa Odessan alueella sijaitseva Tuzlivski lymanyn luonnonpuiston päätutkijan Ivan Rusevin tietoihin. Rusevin mukaan ainakin kuusi delfiiniä on löydetty rannalta puiston rajojen sisällä. – Mustanmeren sodan alkamisen jälkeen Odessan lähellä on löydetty satoja kuolleita delfiinejä, hän sanoi Facebook-päivityksessään. Bulgarialaisen Save...

