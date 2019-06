Kajotaanko Suomen itsenäisyyden juhlarahastoon lisää, jos valtion budjetissa on reikiä? – “Toivottavasti ei”, painottaa yliasiamies Mikko Kosonen

Sitran yliasiamies Mikko Kosonen toivoo, että Sitran taseesta irrotettava 100 miljoonaa euroa jää kertaluontoiseksi poikkeustoimeksi.

– Jos otetaan suurempia summia, on selvää, että Sitran toimintaa joudutaan muuttamaan. Se ei ole meidän käsityksen mukaan kenenkään toive, Kosonen toteaa.

Hän painottaa, että Sitra ei ole sitä tarkoitusta varten, että sieltä otetaan poliittisesti ohjatusti rahaa pois eri tarkoituksiin. Samalla hän kiistää jyrkästi, että Sitran hallituksen päätös taseesta irrotettavasta 100 miljoonan kertapanostuksesta olisi ollut millään lailla poliittinen.

Sitran hallitus esitti viime keskiviikkona, että taseesta irrotetaan 100 miljoonan euron kertapanostus, joka kohdennetaan Sitra-lain mukaisiin tarkoituksiin Suomen kestävän tulevaisuuden hyväksi. Käytännössä rahat siis ovat menossa Antti Rinteen (sd.) hallitukselle sijoitettavaksi.

Kosonen kiistää, että toive taseen avaamisesta olisi tullut hallitusneuvottelujen piiristä.

– Sitran hallituksen päätös oli täysin itsenäinen ja kytketty parlamentaariseen työryhmään, joka teki arvion Sitran toiminnasta. Kaikki puolueet olivat keväällä yksimielisiä siitä, että Suomi tarvitsee Sitran kaltaista toimijaa, mutta resursseista ei päästy yksimielisyyteen. Me reagoimme nyt siihen.

– Ei missään nimessä ollut Sitran hallitukselta poliittinen päätös.

Kososen mukaan hallitus halusi kertoa päätöksellään, mitä Sitra kestää taloudellisesti.

– Me ollaan nyt arvioitu, millainen rahasumma tai panostus me voitaisiin tehdä maksimissaan, jotta nykyisenkaltaisen Sitran toiminta voisi jatkua liikaa vahingoittumatta.

Kosonen pitää selvänä, että 100 miljoonaa euroa on iso raha. Summan irrottaminen vaikuttaa Kososen mukaan Sitran toimintaan, mutta hallitus katsoi, että Sitra pystyy sopeutumaan muutokseen hallitulla tavalla.

“Eihän tämä asia ole uusi”

Kosonen ihmettelee epäilyä, että hallitusneuvotteluista olisi tullut pyyntö avata tase. Kososen mukaan asiaa on puitu ja siihen on valmistauduttu Sitran hallituksessa viimeiset pari vuotta.

– Eihän tämä asia ole uusi. Sdp esitti jo 2016 ja 2017 vaihtoehtobudjeteissaan sataa miljoonaa suurempia summia Sitran taseesta irrotettavaksi. Olemme Sitran hallituksessa näitä asioita käsitelleet useamman kerran, mutta eniten tämän vuoden puolella, kun Sitrasta tehtiin parlamentaarinen arvio.

Siihen, että Sitran hallitus teki päätöksensä juuri samaan aikaan kun Suomen hallitusneuvottelut ovat loppusuoralla, ei Kososen mukaan liity mitään ihmeellistä.

– Keväästä asti on mietitty, että milloin on oikea aika tehdä päätös. Todettiin, että se oli nyt.

Kososen mukaan Sitran hallituksen tiedossa oli selkeästi, että Sitran rahallisista resursseista eli taseen koosta vallitsee erimielisyys ja että hallintoneuvosto joutuu ottamaan siihen kantaa.

– Yksi puolue kokee, että resursseja on liikaa, niin me halusimme osoittaa, kuinka paljon on mahdollista siirtää pääomaa muihin tarkoituksiin Sitran toimintaa liikaa vahingoittamatta.

“Halusimme toimia proaktiivisesti”

Sitran hallituksen päätös yhtaikaa hallitusneuvotteluiden loppusuoran kanssa aiheuttaa ihmetystä, sen Kosonen myöntää.

– Totta kai se ihmetyttää, mutta me haluttiin tehdä tiettäväksi, kun huhujakin liikkuu, mitä se meidän tase mahdollistaa. Halusimme toimia proaktiivisesti.

Kososen mielestä on äärimmäisen tärkeää, että Sitran hallintomalliin ei puututa.

– Toivottavasti ei lähdetä sille tielle, että aina silloin, kun valtion budjetissa on reikiä, niitä aletaan täyttää Sitralta otettavalta peruspääomalla. Sitra elää peruspääomansa tuotoilla.