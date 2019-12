Kaksi kokoomuksen kansanedustajaa teki lakialoitteen, että terroristijärjestön toimintaan osallistuminen kriminalisoitaisiin – Norjassa ja Tanskassa osallistuminen on jo kriminalisoitu

Presidentti Sauli Niinistö on kirjoittanut jo aiemmin Twitterissä, että terroristijärjestöön kuulumisen tulisi olla rangaistavaa.

Kokoomuksen kansanedustajat Pia Kauma ja Heikki Vestman jättivät joulun alla lakialoitteen terroristijärjestön toimintaan osallistumisen kriminalisoinnista.

Lakialoitteessa terroristijärjestöiksi tai terroristeiksi katsotaan EU:n laatiman terroristiluettelon mukaisesti terroritekoihin osallistuneet henkilöt, ryhmät ja yhteisöt. Luetteloon voidaan merkitä myös henkilöitä, ryhmiä ja yhteisöjä, joilla YK:n turvallisuusneuvosto on todennut olevan yhteyksiä terrorismiin ja joille se on määrännyt seuraamuksia.

Lakialoitteeseen sisältyy mahdollisuus poistaa kansalaisuus kaksoiskansalaiselta, joka osallistuu terroristijärjestön toimintaan.

Osallistuminen kriminalisoitu myös Kanadassa ja Ranskassa

Nykyisessä rikoslaissa on kriminalisoitu muun muassa terroristiryhmän johtaminen, terroristiryhmän toiminnan edistäminen, terrorismin rahoittaminen ja värväys terrorismirikoksen tekemiseen. Kauman mukaan osallistumisen kriminalisointi olisi ennaltaehkäisevää toimintaa terrorismin torjunnassa.

Kauma ja Vestman muistuttavat, että terroristijärjestön toimintaan osallistuminen ja kuuluminen terroristijärjestöön on jo kriminalisoitu muun muassa Kanadassa, Norjassa, Ranskassa ja Tanskassa.

Suojelupoliisilla 390 seurattavaa kohdehenkilöä

Rikosoikeuden professori Kimmo Nuotio piti samansuuntaista lakimuutosta mahdollisena Lännen Median haastattelussa viime viikolla. Nuotion mukaankin lainsäädäntöön voitaisiin listata nimeltä terroristijärjestöt, joihin kuuluminen on rangaistavaa. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on kirjoittanut Twitterissä, että terroristijärjestöön kuulumisen tulisi olla rangaistavaa. Sanna Marinin (sd.) hallitus on kertonut selvittävänsä mahdollisia muutoksia terrorismilakeihin.

Suojelupoliisin mukaan terrorismin uhka Suomessa on kohonnut ja seurattavia kohdehenkilöitä on 390.