Kaksitoistavuotias tyttö kuoli Belgiassa koronaviruksen aiheuttamaan tautiin

Kaksitoistavuotias tyttö on kuollut uuden koronaviruksen aiheuttamaan sairauteen Belgiassa. Hän oli nuorin ihminen, joka on maassa menehtynyt koronaepidemiassa.

Asiasta kertoivat Belgian terveysviranomaiset tiistaina tavanomaisen epidemiaa käsitelleen tiedotustilaisuuden lopuksi.

– Tämä on tunteiden tasolla vaikea hetki, koska kyseessä on lapsi. Tieto on järkyttänyt myös lääketieteellistä yhteisöä, tiedottaja Emmanuel André sanoi Euronewsin mukaan.

– Hänen perheensä ja ystävänsä ovat ajatuksissamme. Kyseessä on harvinainen tapahtuma, mutta joka järkyttää meitä.

Tytöllä oli ollut kuumetta kolme päivää, ja hänellä oli koronavirus testin mukaan. Hänen taustastaan ei kerrottu muuta.

Aiemmin nuorin Belgiassa koronaepidemiassa kuollut oli 30-vuotias sairaanhoitaja.

Belgiassa yli 12 770 ihmistä on saanut tartunnan, ja 705 on kuollut. Yhteensä maailmassa yli 803 650 ihmistä on saanut todennetusti tartunnan, ja heistä 39 033 on kuollut.

Lasten ja nuorten kuolemat poikkeuksellisia

Viime viikolla Ranskan viranomaiset kertoivat, että 16-vuotias tyttö menehtyi koronaviruksen aiheuttamaan sairauteen lastensairaalassa Pariisissa.

Hänen kuolemansa järkytti Ranskassa, koska hänen kerrottiin olleen muuten terve.

Lasten ja nuorten kuolemat koronavirusepidemiassa ovat olleet poikkeuksellisia. Terveysviranomaiset eri maissa ovat sanoneet, että kaikenikäiset voivat sairastua vakavasti koronaviruksen aiheuttamaan tautiin. Tosin enimmäkseen vakavasti sairastuneet ovat olleet vanhempia.

– Emme tiedä, miksi joskus käy huonosti. On tärkeää, että nämä tapaukset käydään tarkasti läpi, sanoi professori Steven Van Gucht Brussels Times -uutissivustolle.

Tuoreen tutkimukseen mukaan pieni osa lapsista, etenkin vauvat ja päiväkoti-ikäiset, voi sairastua koronaviruksen aiheuttamaan tautiin vakavasti. Tutkimuksessa tarkasteltiin yli 2 000:ta sairastunutta lasta Kiinassa, josta pandemia alkoi.

Tutkimus julkaistiin Pediatrics-julkaisussa, ja siitä uutisoi The New York Times.

Kyseessä on tähän asti laajin tutkimus aiheesta.

Puolella lapsista oli lieviä oireita. Yli kolmannes sairastui keuhkokuumeeseen tai muihin keuhko-ongelmiin. Lähes kuusi prosenttia sairastui hyvin vakavasti.