Kammuri-taifuuni riepottelee Filippiinejä

Kammuri-taifuuni on riepotellut Filippiinejä kovilla tuulilla ja rankkasateilla. Sadattuhannet ihmiset ovat hakeutuneet tilapäissuojiin, ja pääkaupunki Manilan kansainvälinen lentokenttä on suljettu tuulten vuoksi. Myrsky on muun muassa repinyt rakennuksista kattoja ja...

Kammuri-taifuuni on riepotellut Filippiinejä kovilla tuulilla ja rankkasateilla. Sadattuhannet ihmiset ovat hakeutuneet tilapäissuojiin, ja pääkaupunki Manilan kansainvälinen lentokenttä on suljettu tuulten vuoksi. Myrsky on muun muassa repinyt rakennuksista kattoja ja rikkonut ikkunoita. – Kartoitamme vielä vahinkoja, mutta näyttää pahalta, sanoi pelastusjohtaja Luisito Mendoza. Pelastusjohtaja jatkoi, että ainakin yhdellä paikkakunnalla tulvavedet ovat nousseet kattojen tasalle. Lisäksi…