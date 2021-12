Kamut pakoilevat ahdistustaan sunnuntai-illan rellestyskomediassa

The Night Before TV2 klo 21.00 *** Kohta meillä on joulu, juhla armas lapsien, mutta Jonathan Levinen komediassa keskenkasvuista käytöstä harrastavat aikamiehet. Lähtökohta rellestyskomedialle ei voisi kliseisempi olla. Nippa nappa plussan puolelle The Night Before asianmukaisen kamalissa jouluvillapaidoissaan ja sienipäissään silti punnertaa. Kaverikolmikko on rymynnyt jo vuosia yhdessä aattoillan, mutta isyyden vuoksi edessä on viimeinen...

Haluatko lukea koko artikkelin? Tilaa digi ja pääset lukemaan kaikki Hämeen Sanomien jutut. Digi 3kk vain 5,49e/kk! Olen jo tilaaja