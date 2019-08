Kanadassa kolmesta murhasta epäillyt tekivät itsemurhan aseella – kotikaupungissa leviää teorioita tapahtumien kulusta

Kanadassa kolmesta murhasta epäillyt kaksi nuorta miestä tekivät itsemurhan ampumalla. Poliisi löysi viime viikolla kaksi ruumista Gillamin läheisyydestä Manitoban maakunnasta Kanadasta. Ruumiinavaus vahvisti, että ihmisruumiiden jäänteet kuuluivat Kam McLeodille , 19, ja Bryer Schmegelskylle , 18.

Ruumiiden läheisyydestä löytyi kaksi ampuma-asetta. BBC:n mukaan poliisi tutkii parhaillaan aseita voidakseen varmistua siitä, että ne toimivat tekovälineinä kolmessa murhassa. Lisäksi tutkijat arvioivat tähänastisia havaintoja saadakseen selkeyttä tapahtumien kulkuun.

Löydös päätti yli kaksi viikkoa kestäneen ajojahdin. Viimeisin näköhavainto miehistä tehtiin heinäkuun 22. päivä.

– Molemmat olivat kuolleet useita päiviä ennen kuin heidät löydettiin, eikä heidän kuolemansa tarkka aika tai päivämäärä ole tiedossa, Kanadan poliisi kertoi lausunnossaan The Guardianin mukaan.

– On kuitenkin vahvoja merkkejä siitä, että he olivat olleet elossa muutama päivä sen jälkeen, kun heidät viimeksi heinäkuussa nähtiin, ja myös Gillamin alueella tehtyjen laajojen etsintöjen aikana.

Usean viikon ajojahti

Kaksikkoa epäillään kolmesta murhasta. Paljon mediahuomiota osakseen saaneet tapahtumat alkoivat heinäkuun 12. päivä, jolloin ystävykset McLeod ja Schmegelsky lähtivät kotikaupungistaan. He kertoivat perheilleen lähtevänsä etsimään töitä muualta.

Kolme päivää myöhemmin australialais-amerikkalainen pariskunta Lucas Fowler ja Chynna Deese löytyivät kuolleena. Muutama päivä sen jälkeen löytyi poltettuna ajoneuvo, jolla McLeodin ja Schmegelskyn tiedettiin liikkuneen. Auton läheisyydestä löytyi kolmannen ihmisen ruumis, yliopistolehtorina työskennellyt Leonard Dyck .

Aluksi miehet julistettiin kadonneiksi, ja heidän pelättiin niin ikään joutuneen henkirikoksen uhreiksi. Poltetun auton löytyminen sai kuitenkin poliisin muuttamaan kantaansa, ja kaksikkoa alettiin etsiä murhista epäiltyinä.

Miehistä tehdyt näköhavainnon johdattivat poliisin etsintöihin Manitoban maakuntaan. Manitoban Gillamin kylästä poliisi löysi toisen poltetun auton, jolla McLeodin ja Schmegelskyn oli nähty liikkuvan. Myöhemmin kaksikon ruumiit löytyivät noin kahdeksan kilometrin päästä autosta.

Kaupungissa liikkuu erilaisia teorioita

Miehet olivat kotoisin Port Albernin kaupungista Brittiläisestä Kolumbiasta. The Guardianin mukaan molemmilla oli yhteyksiä internetyhteisöön, jossa käytettiin natsi- ja kommunismiaiheisia symboleita.

The New York Timesin mukaan Port Albernin kaupunki mainostaa itseään maailman “lohipääkaupunkina” ja on ylpeä siitä, että Kanadan historian ainoa naispuolinen pääministeri Kim Campbell on sieltä kotoisin.

Murhien myötä Port Albern on kuitenkin joutunut aivan toisenlaisen julkisuuden keskelle. The New York Times vieraili kaupungissa tapahtumien jälkeen ja kertoo, että siellä vallitsee toinen toistaan villimpiä teorioita tapahtumien kulusta. Murhiin liittyviä todisteita on toistaiseksi vain vähän, eivätkä kaikki ole yksimielisiä edes siitä, ovatko McLeod ja Schmegelsky murhien takana.

– En aio sanoa, että poikani on murhaaja, ennen kuin saan joitakin faktoja.

– En aio sanoa niin, koska en pysty, Schmegelskyn isä kertoi kanadalaismedialle The New York Timesin mukaan.