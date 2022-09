Kanta-Hämeeseen perustetaan kaksi uutta vastaanottokeskusta

Maahanmuuttovirasto on tehnyt hankintapäätökset kaikkiaan 16 uuden vastaanottokeskuksen avaamisesta. Uusista vastaanottokeskuksista yksi perustetaan Hämeenlinnaan ja toinen muualle Kanta-Hämeen hyvinvointialueella. Kilpailutetut vastaanottokeskukset on määrä avata mahdollisimman pian. – Uudet kilpailutetut vastaanottokeskukset perustetaan nyt toiminnassa olevien vastaanottokeskusten rinnalle. Jos suojelua hakevien määrä laskee, sopeutetaan eli vähennetään keskusten kokonaismäärää, kertoo vastaanottoyksikön johtaja Pekka Nuutinen. Hankinnan arvo on arviolta...