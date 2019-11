Käräjäoikeuden kiky-ratkaisu - työntekijöiden työaikaa on pidennetty perusteettomasti

Nyt jokaisen palkansaajan kannattaa kaivaa esille oma työsopimuksensa. Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus ratkaisi nimittäin kiky-työajan pidennystä koskevan kiistan työntekijän eduksi.

Käräjäoikeuden päätöksestä kertonut Insinööriliitto tulkitsee, että kiky-työajan pidennys on voitu tehdä perusteettomasti isolle joukolle työntekijöitä.

Käräjäoikeuden päätös perustuu niin sanottuun edullisemmuussääntöön eli työehtosopimuksella ei voi määrätä työajasta työsopimuksessa sovittua huonommin. Kyse oli Insinööriliiton jäsenen nostamasta kanteesta, että työntekijän työsopimukseen kirjattua työaikaa ei voi pidentää kilpailukykysopimuksen nojalla.

– Keskeistä käräjäoikeuden päätöksessä on, miten työajasta on työsopimuksessa sovittu. Jos työaika on sovittu ilman viittausta työehtosopimukseen, silloin edullisempi oikeuslähde eli työsopimus pätee, sanoo työoikeuden professori emeritus Seppo Koskinen.

Koskisen mielestä on huomattavaa, että kiky-kiistaa käytiin käräjäoikeudessa, ei työtuomioistuimessa.

– Työtuomioistuimessa on ollut juttu, jossa todettiin, että työehtosopimuksella voidaan syrjäyttää edullisemmuussääntö, sanoo Koskinen.

Tässä piileekin asian kiinnostavuus: miten yleiset tuomioistuimet arvioivat mahdolliset muut kiky-riidat.

Koskinen sanoo, että vasta päätösten lainvoimaisuuden jälkeen voidaan vetää johtopäätöksiä.

– Ei tämä ratkea muutamaan vuoteen. Voi käydä niin, että jutut ehtivät vanheta, ellei uusia kanteita nosteta.

Koskinen sanoo itsekin olleensa mukana vastaavanlaisessa työsopimustulkintakiistassa. Osassa kyseisen työpaikan työsopimuksia oli kirjoitettu, että työaika on jaksotyöaika, osassa työaikamerkintänä oli koodi. Jälkimmäinen tulkittiin viittaukseksi työehtosopimukseen.

– Tässä oikeustapauksessa on yksilön oikeusasema vastaan työmarkkinajärjestöjen valta, sanoo Seppo Koskinen.

Teknologiateollisuus ihmettelee käräjäoikeuden päätöstä

Työnantajaliitoissa käräjäoikeuden päätös on ehtinyt jo aiheuttaa hermostumista.

Ylen haastattelema Teknologiateollisuuden neuvottelujohtajan Jarkko Ruohoniemen mielestä käräjäoikeus on väärä oikeusistuin asian ratkaisemiseksi.

– Ihmettelen, että käräjäoikeus on tehnyt tällaisen päätöksen kysymättä työtuomioistuimelta kantaa tähän asiaan, koska tässä on kuitenkin työehtosopimuksen määräysten soveltamisesta omalta osaltaan kysymys, Ruohoniemi sanoi Ylen haastattelussa.

Insinööriliiton edunvalvontajohtaja Petteri Oksa pitää käräjäoikeuden päätöstä merkittävänä oikeudellisena linjauksena.

– Myös päätöksen ajankohta on mielenkiintoinen, kun mainittu työajan pidentäminen eli niin sanotut kiky-tunnit aiheuttavat ongelmia työehtosopimuksia uusittaessa, Oksa sanoo.

Kiky-työajan pidennys koskee satoja tuhansia palkansaajia.

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt sopivat kilpailukykysopimuksesta helmikuussa 2016. Lähes kaikkien palkansaajien vuosityöaika piteni kokoaikatyössä 24 tunnilla vuodessa ilman palkkavaikutuksia vuoden 2017 alusta.