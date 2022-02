Syyttäjä aikoo valittaa käräjäoikeuden päätöksestä hylätä kaikki Veijo Baltzarin syytteet

Syyttäjä aikoo valittaa Helsingin käräjäoikeuden ratkaisusta hylätä kaikki kulttuurineuvos-kirjailija Veijo Baltzarin syytteet ihmiskauppa- ja seksuaalirikoksista.

Erikoissyyttäjä Mikko Sipilän mukaan syyttäjäpuoli on ilmoittanut tyytymättömyyttä tuomioon. Hän kertoi STT:lle pitävänsä käräjäoikeuden ratkaisua erikoisena.

Helsingin käräjäoikeus on hylännyt kaikki kulttuurineuvos-kirjailija Veijo Baltzarin, 79, syytteet ihmiskauppa- ja seksuaalirikoksista.

Syyttäjä vaati Baltzarille vähintään kymmenen vuoden vankeustuomiota. Baltzarin syytettiin houkutelleen tyttöjä ja nuoria naisia asumaan kanssaan sekä kontrolloineen heidän elämäänsä. Häntä syytettiin myös useista raiskauksista.

Käräjäoikeuden mukaan väitetyt rikokset jäivät näyttämättä.

Syyttäjän mukaan Baltzarin teatteriyhteisö oli toiminut kultin tavoin. Oikeus oli eri mieltä.

– Asiantuntijoiden kertomusten taikka lausuntojen perusteella ei ole suoraan voitu todeta, ovatko vastaaja ja asianomistajat eläneet pahamaineisessa kultissa taikka lahkonomaisissa olosuhteissa. Kun huomioon on otettu se, mitä asiassa on tullut näytetyksi teonkuvauksen mukaisista rajoituksista, sääntelystä, kontrolloinnista, eristämisestä ja väkivallasta, käräjäoikeus on katsonut jääneen näyttämättä, että kyse olisi ollut lahkonomaisista olosuhteista taikka pahamaineisesta kultista, käräjäoikeus kirjoitti tuomiosta annetussa julkisessa selosteessa.

Asianomistajien lisäksi oikeus kuuli yli 50 todistajaa. Käräjäoikeuden mukaan asianomistajat kertoivat tapahtumista osin samansuuntaisesti ja osin ristiriitaisesti. Myös todistajien kertomukset olivat osin ristiriitaisia niin keskenään kuin asiaosaisten kertomusten kanssa, oikeus sanoi.

Käräjäoikeus: Asianomistajilla oli mahdollisuus toimia toisin

Jutussa oli seitsemän asianomistajaa, jotka olivat väitettyjen rikosten tekoaikoina 15–36-vuotiaita. Käräjäoikeus katsoi, ettei Baltzarin voitu katsoa ottaneen asianomistajia määräysvaltaansa yksin sillä perusteella, että he asuivat Baltzarin kanssa.

– Baltzarilla on ollut asianomistajien kanssa yhteiset ruokailuajat ja hän on pyytänyt asianomistajia olemaan syömättä juustojaan. Baltzar on jollain tasolla säännellyt joidenkin asianomistajien pukeutumista, joinain vuosina joidenkin osalta televisiosta katseltavia ohjelmia, nukkumispaikkoja sekä puhelimen käyttöä työaikana, oikeus listasi.

Käräjäoikeuden mukaan näyttämättä kuitenkin jäi, että Baltzar olisi alistanut asianomistajia näiltä tai muiltakaan osin teonkuvauksessa kuvatuin tavoin. Oikeus myös katsoi, etteivät asianomistajat olleet syyttäjän väittämällä tavalla Baltzarista riippuvaisia.

– Käräjäoikeus on kiinnittänyt olosuhteisiin kokonaisuutena huomiota ja katsonut, että asianomistajalla on ollut vaihtoehtoinen toisin toimimismahdollisuus, eikä hän ole menettänyt mahdollisuuttaan toimia haluamallaan tavalla.

Hieroivat Baltzaria ja leikkasivat kynsiä

Syyttäjän mukaan Baltzar värväsi asianomistajia teatteritoimintaan ja majoitti heidät saattaakseen heidät pakkotyöhön ja muihin ihmisarvoa loukkaaviin olosuhteisiin.

Käräjäoikeuden mukaan asiassa jäi näyttämättä, että asianomistajilta olisi vaadittu mitään työtä rangaistuksen uhalla tai työtä, johon asianomistajat eivät olisi vapaaehtoisesti tarjoutuneet.

Käräjäoikeuden mukaan asianomistajat olivat siivonneet ja remontoineet asunnoissa, joissa asuivat tai remontoineet Baltzarin hankkimia mökkejä. He olivat myös tehneet töitä Baltzarin yhdistyksissä sekä osallistuneet teatteriproduktioihin. Näytetyksi tuli myös, että jotkut asianomistajista olivat auttaneet Baltzaria hieromalla tätä ja leikkaamalla tämän kynsiä.

Joillain asianomistajista oli työsopimus Baltzarin yhdistyksen kanssa. Esimerkiksi kotona tehdyn siivouksen osalta käräjäoikeus katsoi, että kyse ei ollut työsuhteesta asianomistajan ja Baltzarin välillä.

– Esitetyn perusteella myöskään teatteritoiminnassa mukana olo ei ole ollut työtä, josta asianomistajalle olisi tullut maksaa palkkaa näyttelemisen taikka teatterin tuotantoon osallistumisesta, oikeus katsoi.

Luovuttivat Baltzarille valtaosan palkastaan

Niistä joille palkkaa maksettiin, osa oli joinain vuosina luovuttanut Baltzarille takaisin valtaosan palkastaan. Käräjäoikeuden mukaan asianomistajat eivät kuitenkaan siirtäneet kaikkia varojaan Baltzarille ja heillä oli käytössä omat pankkitilit ja -kortit.

– Esitetyn perusteella mahdollista on, että asianomistajat ovat maksuillaan osallistuneet yhteistalouden kuluihin. Asianomistajan Baltzarille maksamat summat eivät ole olleet erityisen merkittäviä; eräs asianomistaja on maksanut kolmena vuotena yhteensä 25 700 euroa ja toinen asianomistaja yhden vuoden aikana noin 15 700 euroa, oikeus sanoi.

Raiskaussyytteissä pääasiallinen näyttö oli asianomistajien kertomukset. Oikeuden mukaan niiden tueksi ei esitetty riittävästi muuta näyttöä tai kertomuksen luotettavuutta muuten tukevia seikkoja.

– Kun Baltzarin syyllisyydestä on jäänyt varteenotettava epäily, on syytteet hylätty.

Käräjäoikeuden ratkaisu oli yksimielinen.