Käsidesistä taaperolle usean promillen humala

Myrkytystietokeskukseen on tullut koronan myötä selvästi enemmän käsidesiin liittyviä tiedusteluja. Kaikkiaan käsidesistä on otettu yhteyttä Myrkytystietokeskukseen tänä vuonna hieman alle 430 kertaa.

– Määrä on selkeästi suurempi kuin viime vuonna, kertoo anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri Maria Kaista Myrkytystietokeskuksesta.

Kaistan mukaan määrä on yli kaksinkertaistunut edellisvuodesta.

Sata ohjattu lääkäriin

Yhteydenotoista valtaosa, eli noin 200, on koskenut alle 6-vuotiaita lapsia. Tapauksista 134 on koskenut aikuisia ja 44 on koskenut 6–15-vuotiaita lapsia ja nuoria. 30 tapauksen kohdalla ikä ei ollut tiedossa.

Lääkäriin kaikkien käsidesistä tehtyjen yhteydenottojen perusteella on ohjattu noin sata soittajaa. Vakavimmat tapaukset koskevat yleensä aikuisia.

– Se, että aikuinen ihminen juo tahallaan käsidesiä, on ollut ihan tavallinen ilmiö aikaisempinakin vuosina.

Myrkytystietokeskuksen tietoon ei ole tullut tänä vuonna yhtään lasten käsidesistä saamaa vakavaa myrkytystapausta. Päivystykseen tarkkailua varten on ohjattu vain yksittäisiä lapsia.

Myrkytystietokeskuksesta muistutetaan, ettei käsidesiä saa jättää valvomatta lapsen ulottuville.

Vaikka käsidesi on tarkoitettu käytettäväksi iholla ja myrkytysriski ihon kautta on pieni, voi se ihollakin aiheuttaa ärsytystä. Näin voi käydä, jos ainetta pääsee lorahtamaan iso määrä esimerkiksi vaippaan tai lapsen vaatteisiin siten, että se jää ihoa vasten pidemmäksi aikaa pääsemättä haihtumaan. Silmään joutunut käsidesi on syytä huuhdella heti pois vedellä.

Jos lapsi on maistellut käsidesiä vain pienen määrän, ei lasta välttämättä tarvitse viedä lääkäriin.

– Toki Myrkytystietokeskukseen voi soittaa joka tapauksessa, jolloin siellä arvioidaan myrkytysvaara ja toimenpiteiden tarve.

Jopa henkeä uhkaava myrkytys lapselle

Myrkytystietokeskus päivystää joka päivä kellon ympäri numerossa 0800 147 111.

Jos lapsi jostain syystä onnistuu nauttimaan käsidesiä useamman kulauksen, voivat seuraukset olla vakavampia.

– Käsidesissä oleva etanoli ja isopropanoli suun kautta nautittuna voi aiheuttaa lapsessa vakavaakin tajunnantason laskua ja sekavuutta eli humalan kaltaisia oireita sekä pahoinvointia ja oksentelua. Ne voivat myös laskea lapsen verensokeria. Kaista kertoo.