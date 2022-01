Kasvavat koronatartuntamäärät estävät Rio de Janeiron karnevaalien katujuhlat jo toistamiseen

Pääkarnevaali eli sambakoulujen kulkue on tarkoitus järjestää helmikuun lopulla.

Brasilian Rio de Janeiron kuuluisien karnevaalien katujuhlinnat perutaan kasvaneiden koronatartuntalukujen takia, kertovat paikallisviranomaiset. Karnevaalien katujuhlat peruttiin jo toistamiseen koronan vuoksi.

Blocos-nimellä tunnetut katujuhlat ovat erilliset itse karnevaalista, joka on perinteisesti sambakoulujen kulkue. Katujuhlat ovat yleensä keränneet miljoonia ihmisiä yhteen juhlimaan.

Pääkarnevaali eli sambakoulujen kulkue on näillä näkymin tarkoitus järjestää, sillä sen osallistujamäärä on pienempi ja hallittavissa erilaisilla koronatoimenpiteillä. Niin sanotulle Sambadromelle eli sambastadionille mahtuu 70 000 ihmistä, ja viranomaiset voivat valvoa sinne meneviä ihmisiä. Esimerkiksi koronarokotustodistusten tai negatiivisten koronatestien tarkastaminen on stadionilla mahdollista.

Vuonna 2020 katujuhlista nautti noin seitsemän miljoonaa ihmistä.

– Katujuhlan luonne ja vapaa järjestämistapa tekee sen minkäänlaisen kontrolloinnin mahdottomaksi, sanoi pormestari Eduardo Paes sosiaaliseen mediaan striimatussa haastattelussa.

Muutaman päivän kestävät Rio de Janeiron karnevaalit on tarkoitus järjestää helmikuun lopulla.

Rio de Janeirossa asuu yli 6,7 miljoonaa ihmistä. Neljä viidestä riolaisesta on saanut ainakin kaksi koronarokoteannosta.

Koko Brasilian 213 miljoonasta asukkaasta noin 67 prosenttia on saanut kaksi rokoteannosta. Pandemian aikana Brasiliassa on raportoitu lähes 620 000 koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta.