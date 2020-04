Kasvomaskin yleinen käyttö jakaa suomalaisia asiantuntijoita – Maailmalla kasvojen suojaaminen on entistä yleisempää

Pääministeri Sanna Marin (sd.): Terveysviranomaisten tehtävänä on ottaa kantaa siihen, tulisiko ihmisten pitää kasvosuojainta julkisilla paikoilla.

Kysymys hengityssuojainten tarpeellisuudesta tavallisilla kansalaisilla jakaa asiantuntijoita ja herättää hämmennystä.

Suomessa keskustelu kasvosuojuksen tarpeellisuudesta sai uusia kierroksia tiistaina, kun Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) pääjohtaja Markku Tervahauta suositteli suu- ja nenäsuojuksen käyttöä myös tavallisille kansalaisille.

THL on sosiaali- ja terveysministeriön (STM) alaisuudessa toimiva itsenäinen tutkimuslaitos, jonka asiantuntemukseen hallitus nojaa koronavirukseen liittyvissä kysymyksissä.

Tiistain Ylen A-studiossa sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila kertoi ministeriön kannan kasvomaskikysymykseen. Vastaus oli ”ei”, kun häneltä kysyttiin, suositteleeko ministeriö ihmisiä pitämään kasvosuojaimia julkisilla paikoilla.

– Silloin, jos olet itse oireinen tai epäilet, että sinulla on tartunta, on hyvä pitää maskia, jotta et tartuta muita. Eikä suojaamaan siltä, että itse saisit tartunnan, Varhila sanoi A-studiossa.

Hallitus käy asiaa läpi ensi viikolla

Suojamaskien käyttö nousi esille myös keskiviikkona hallituksen tiedotustilaisuudessa, jossa ilmoitettiin Uudenmaan liikkumisrajoitusten lopettamisesta.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoi, että hallitus ei ole käsitellyt tai suositellut kangasmaskien käyttöä julkisilla paikoilla.

– Katson, että tämä on ennen muuta terveysviranomaisten tehtävä. Heidän tehtävänä on antaa tämän kaltaisia suosituksia tai olla antamatta, Marin sanoi.

Hallitus käy Marinin mukaan ensi viikolla läpi koronaviruksen vastaisia rajoitustoimia ja samassa yhteydessä mietitään, onko tarpeen ottaa käyttöön joitain uusia rajoitustoimenpiteitä.

Kangasmaski voi lisätä tartuntariskiä

Monessa maassa viranomaisten mielipide on kääntymässä kasvomaskin yleisen käytön kannalle.

Yhdysvaltain tartuntatautivirasto CDC on suositellut kasvojen peittämistä puhtaalla kangassuojalla julkisilla paikoilla, mutta lääketieteelliseen käyttöön tarkoitetut hengityssuojaimet pitäisi säästää terveydenhuoltohenkilökunnan käyttöön, koska niistä on puutetta.

Terveysviranomaiset toivovat, että kangasmaski estäisi oireettomia tartunnan saaneita levittämästä koronavirusta.

Euroopan tartuntautikeskus ei suosittele kankaisen kasvosuojuksen käyttöä muun muassa siitä syystä, että siitä menee hyvin suuri osa viruksista läpi. Se voi jopa lisätä tartuntariskiä, koska kostuneessa kankaisessa kasvosuojaimessa virukset säilyvät.

The Guardianin mukaan ei ole tieteellistä näyttöä, että muut kuin lääkäreiden ja hoitajien käyttämät N95-hengityssuojaimet estäisivät täysin koronaviruksen kulun.

STM:n Kirsi Varhila on maininnut, että kasvosuojaimet voivat lisätä tartuntariskiä, jos niitä käyttäessään koskettelee normaalia enemmän kasvoja.

Itävallassa hengityssuojaimen käyttö tuli tällä viikolla pakolliseksi ruokakaupassa asioidessa. Itävallan liittokansleri Sebastian Kurz kertoi uutistoimisto Reutersin mukaan, että pidemmällä aikavälillä tavoitteena on, että ihmiset pitäisivät kasvosuojaimia julkisilla paikoilla.

Tutkimusten mukaan koronavirus leviää pisaratartuntana, kun tartunnan saanut puhuu, aivastaa tai niistää ja sitä kautta viruksia päätyy toisen henkilön suuhun, nenään tai silmiin. Virus voi levitä myös pintojen kautta.

WHO jatkaa varautuneella linjalla

Maailman terveysjärjestö (WHO) on pysynyt skeptisenä kasvosuojainten yleiselle käytölle. Se linjasi reilu viikko sitten, että hengityssuojaimet ovat terveydenhuollon henkilökunnalle, ei yleiseen käyttöön.

– Hengityssuojaimen käyttö on yksi keinoista, joilla voidaan rajoittaa tiettyjen hengitysteiden kautta tarttua virustauteja, joihin kuuluu Covid-19. Pelkkä kasvosuojaimen käyttö ei kuitenkaan riitä riittävän suojan aikaansaamiseksi, ja myös muita toimenpiteitä olisi toteutettava, The Guardian siteeraa WHO:ta.

YK:n erityislähettiläs David Nabarro on yksi hengityssuojaimen laajemman julkisen käytön puolestapuhuja.

Hän sanoi, että koronavirus ei ole häipymässä minnekään, eikä ole varmuutta, että viruksen saanut henkilö saa pysyvän immuniteetin taudille.

– Kyllä, meidän pitää käyttää kasvomaskeja, Nabarro sanoi The Guardianin mukaan.