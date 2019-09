Kataiselle Sitran johtopaikan hävinnyt professori Markku Wilenius: “Kyllä tämä herättää kysymyksiä, minkälaista politikointia tässä maassa tehdään”

Turun yliopiston tulevaisuuden tutkimuskeskuksen professori Markku Wilenius ei peittele hämmästystään, että Sitran hallintoneuvosto valitsi hänen sijastaan Sitran johtoon komissaari Jyrki Kataisen.

– Valinta oli yllätys, koska kuvittelin, että hallintoneuvosto olisi valinnut Sitran johtoon todellisen alan asiantuntijan, Wilenius sanoo.

Wileniuksen mukaan valinta oli ilmeisesti poliittisin perustein tehty päätös.

– Olisi aika naiivia kuvitella, että tässä katsottaisiin vain, mitä ihmiset tekevät ja osaavat. Tämä on kuva nyky-Suomesta ja siihen kuuluu politiikka, kompromissit ja miten erilaisia asioita yhdistetään. Toivottavasti tulevaisuudessa asiat ovat toisin.

“En tiedä, kenellä olisi enemmän natsoja hommaan kuin minulla”

Wilenius korostaa, että hän olisi ollut tulevaisuusalan asiantuntija.

– Olen sen lisäksi johtanut ja tutkinut asiantuntijaorganisaatioita. Asiallisesti ottaen olisi voinut kuvitella, että minun kaltaistani kokemusta ei olisi voinut valinnassa ohittaa.

– En sano, etteikö Jyrki Katainen olisi hyvä mies ja tehnyt merkittävää poliittista uraa, mutta Sitran yliasiamiehen tehtävä ei ole poliittinen posti. Se on asiantuntijaposti ja Sitra on asiantuntijaorganisaatio. Kyllä tämä herättää kysymyksen minkälaista politikointia tässä maassa tehdään ja millä perusteella ihmiset valitaan posteihinsa.

Wileniuksen mukaan tämänkertainen valinta muistuttaa tilannetta, kun entinen pääministeri Esko Aho (kesk.) valittiin Sitran johtoon taloustieteen professorin Bengt Holmströmin sijaan. Holmström on saanut myöhemmin taloustieteen Nobelin.

Wilenius laskee ansioikseen sen, että hän on ollut kehittämässä Suomeen ennakointijärjestelmää jo parikymmentä vuotta.

– Sitra on talo, jonka tehtävänä on ennakoida ja luodata tulevaisuuteen. En tiedä kenellä olisi enemmän natsoja hommaan kuin minulla. Jos on katsonut julkista keskustelua, niin kansalaisista ja asiantuntijoista sellainen 95 prosenttia on ollut sitä mieltä, että minut pitää valita, koska olen pätevin.

– Minulla on asiantuntemusta, kokemusta ja tietotaitoa tämäntyyppiseen hommaan.

“Sitra on kansalaisille nykyisin liian etäinen”

Wileniuksesta Sitra vaatii vahvaa sisäistä uudistumista ja kansainvälistymistä.

– Kenenkään ei pitäisi olla Sitrassa kovin pitkään, viisi kymmenen vuotta korkeintaan. Nyt siellä leipäännytään, eikä ihmisiä haasteta. Sitran kaltaiselle organisaatiolle ei sovi, että sinne jäädään olemaan.

Wileniuksen mukaan on tervettä, että asiantuntijoiden ajatuksia ja kompetenssia testataan. Ovatko ne kilpailukykyisiä ja pystyykö uudistumaan.

– Sitran tehtävä on katsoa rohkeasti eteenpäin ja luoda uutta. Ei sellaiseen sovi, että sinne leipäännytään virkamieheksi.

Wileniuksen mielestä Sitra pitäisi myös tuoda lähemmäksi kansalaisia, koska nyt se on hänen mielestään ollut kansalaisille etäinen.

– Minun on vaikea uskoa, että kilpakumppanini pystyy tälle asialle tekemään hirveän paljon ja onko hänellä intressiäkään tehdä.

“Nykyisellä työntekijämäärällä ja rahalla Sitralla pitäisi olla suurempi rooli”

Hänen mielestään Sitra pitäisi myös radikaalisti kansainvälistää.

– Nyt siellä on töissä suomalaisia, suomenkielisiä ihmisiä. Miten tällainen pumppu, jonka tehtävänä on edesauttaa maan tulevaisuutta, voi olla täysin kansallisella pohjalla?

Wileniuksen mielestä vähintään kolmasosa, mieluummin puolet työntekijöistä pitäisi olla ulkomaalaisia.

– Elämme maailmassa, jossa 99 prosenttia kiinnostavista asioista tapahtuu tämän maan ulkopuolella.

Hän on tehnyt Sitran kanssa 15 vuotta yhteistyötä ja istuu myös Sitran hallituksessa, jossa on sanojensa mukaan ainoa tulevaisuusammattilainen.

– Olen tulevaisuusammattilaisena käyttänyt paljon aikaa funtsimiseen, miten Sitra voisi auttaa tätä yhteiskuntaa. Nykyisellä työntekijämäärällä ja rahamäärällä Sitralla olisi mahdollisuus olla paljon nykyistä merkittävämpi rooli yhteiskunnassa.

Sitran yliasiamieheksi valittu Jyrki Katainen ei ole halunnut vielä kommentoida tehtäväänsä enempää.

Lue myös: Sitran yliasiamiehestä dramaattinen äänestys – Jyrki Katainen voitti kilpailijansa vain yhden äänen erolla