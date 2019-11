Käteisen puute suomalaisissa pankeissa ihmetyttää kanadalaisia – viime vuonna he kirjoittivat yli 700 miljoonaa shekkiä

Suomessa käteis- ja kassapalveluita tarjoavien pankkien toimipisteiden määrä on vähentynyt viimeisen vuosikymmenen aikana todella rajusti. Syynä tähän on pitkälti digitalisoituminen.

Samaan aikaan Kanadassa nämä palvelut ovat yhä voimissaan. Tämä on tilanne esimerkiksi maan viiden suurimman pankin joukkoon kuuluvassa Bank of Montrealissa, jolla on Kanadassa noin seitsemän miljoonaa asiakasta ja yli 900 konttoria.

– Tarjoamme käteis- ja kassapalveluita jokaisessa konttorissamme kahta konttoria lukuun ottamatta, Bank of Montrealin mediavastaava Olivia Fraczkowski kertoo Lännen Medialle.

Fraczkowskin mukaan Kanadassa on edelleen paljon ihmisiä, jotka haluavat hoitaa jokapäiväiset pankkiasiansa konttorilla.

– Vaikka trendi on kääntymässä digitaaliseen suuntaan, tällä hetkellä on nähtävissä, että kuluttajat haluavat sekoituksen erilaisia palveluita, Fraczkowski sanoo.

Palvelutarjonta on laaja

Käteis- ja kassapalveluita tarjoavat konttorit ovat Suomessa paitsi vähentyneet, myös niissä tarjottavia käteispalveluita on useissa tapauksissa rajoitettu kellonajoilla. Myöskään tällaista kehitystä ei ole tapahtunut Kanadassa.

– Tarjoamme samoja palveluita kellonajasta riippumatta, kunhan se tapahtuu konttorin aukioloaikana, Fraczkowski sanoo.

Vaikuttaakin vahvasti siltä, että Kanadassa asiakkaiden tarpeita kuunnellaan laajasti.

– Vaikka panostammekin digitalisoitumiseen ja keskitymme tarjoamaan asiakkaillemme mahdollisuuden itsenäisiin palveluihin, haluamme samaan aikaan tarjota kaikki mahdolliset palvelut valtaosassa konttoreitamme, Fraczkowski sanoo.

Pankkiasiakkaat tyytyväisiä

Kanadalaisille pankkialan työntekijöille Suomen ”rahattomat pankit” kuulostavat lähinnä koomiselta, eikä esimerkiksi vaihtorahan rikkominen aiheuta Kanadassa samanlaisia ongelmia kuin Suomessa.

Tämä kävi ilmi muun muassa erään Bank of Montrealin toimipisteen työntekijän kommenteista.

– Mitä? Pankki, jossa ei ole rahaa? Meillä on täällä paljon rahaa, joten kerro vain, minkä kokoisiksi rahoiksi haluat rikkoa setelisi, työntekijä sanoo.

Kanadan pankkiliiton mediavastaava Mathieu Labrèche sanoo, että yleisesti ottaen kanadalaispankkien toimipisteissä tarjotaan lähes järjestään käteis- ja kassapalveluita.

Tälle on olemassa myös perustelunsa: pankit haluavat pitää asiakkaansa tyytyväisinä.

Tässä ne ovat myös onnistuneet. Kanadan pankkiliiton tekemän tutkimuksen mukaan 93 prosenttia kanadalaisista on tyytyväisiä pankkien tarjoamiin henkilökohtaisiin pankkipalveluihin.

Käteispalvelut säilyvät jatkossakin

Kanadan muista suurista pankeista sekä RBC Royal Bank, Scotiabank että TD Bank tarjoavat käteis- ja kassapalveluita jokaisessa toimipisteessään.

Ainoastaan CIBC-pankilla tilanne on erilainen. sen 1 100:sta toimipisteestä 894 tarjoaa tällä hetkellä kyseisiä palveluita.

Labrèche uskoo laajojen käteispalvelujen säilyvän osana kanadalaisten pankkien tarjontaa myös jatkossa.

– Pankkiala muuttuu ennätyksellistä vauhtia voimaannuttaen ihmisten elämää digitaalisessa maailmassa. Tästä huolimatta valtaosa pankeista tarjoaa edelleen käteis- ja kassapalveluita osana kokonaisvaltaista tarjontaansa. Vaikka digitaalisten vaihtoehtojen kasvu ja omaksuminen onkin tasaista, konttoripalvelut ovat tärkeä kanava asiakkaille läpi Kanadan, hän sanoo.

Labréche uskoo, että myös henkilökohtainen pankkipalvelu pitää pintansa Kanadan tulevaisuudessa.

Shekki on kovaa valuuttaa

Shekkejä käytetään Kanadassa maksuvälineenä vähemmän kuin aiemmin, mutta ne ovat edelleen tärkeä osa kanadalaisten arkea.

– Vaikka tilanteeseen on mukauduttu nopeasti, shekit ovat edelleen ensisijainen maksutapa muun muassa palveluiden ja vuokranmaksun osalta, Fraczkowski kertoo.

Shekkien käyttö on vuoden 2012 jälkeen pudonnut lähes 30 prosenttia. Niiden pääkäyttäjiä ovat yritykset, pitkälti siksi, koska shekit sisältävät maksuosoituksen.

Kolmenkymmenen prosentin laskusta huolimatta kanadalaisten käyttämät shekkimäärät ovat hurjia. Valtiolle maksusysteemit tarjoavan Payments Canadan mukaan shekkejä käytettiin maassa vuonna 2018 peräti 734 miljoonaa kappaletta. Suomessa shekinkäytön huippuvuonna 1984 niitä kirjoitettiin reilut 72 miljoonaa kappaletta.

Tulevatko shekit siis maailman muuttumisesta huolimatta aina olemaan osa Kanadaa?

– Me odotamme mahdollisuuden digitaalisiin ratkaisuihin johtavan siihen, että myös yritykset voivat hankkiutua eroon shekeistä. Yli 60 prosenttia shekkejä käyttävistä yrityksistä on halukkaita tähän, Payments Canadalla modernisaatiosta vastaava Janet Lalonde kertoo.