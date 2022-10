Kela pyytää selvitystä puuttuvista opintopisteistä aiempaa useammalta korkeakouluopiskelijalta – Selvityspyyntö lähti 15 600 opiskelijalle

Kela on lähettänyt 15 600 korkeakouluopiskelijalle selvityspyynnön liian vähäisen opintopistemäärän vuoksi. Selvityspyynnöt lähetettiin 4. lokakuuta. Selvityspyyntöjen määrä kasvoi 13 prosenttia viime syksyyn verrattuna.

– Tämä selittyy osittain sillä, että opintotuen saajia oli viime lukuvuonna aiempaa enemmän. Lisäksi todennäköisesti koronan jäljet näkyvät yhä, eli etäopintojen vuoksi osalla opiskelijoista opiskelu vaikeutui, mikä vaikutti opintopisteiden kertymiseen, kertoo Kelan opintotukiryhmän suunnittelija Else Turtiainen.

Syksyllä 2021 selvityspyyntöjä lähetettiin 13 800 opiskelijalle. Kaksi vuotta sitten selvityspyyntöjä lähti 7 600. Tavallista pienempi määrä selittyi Turtiaisen mukaan tuolloin sillä, että koronan vuoksi opintopistevaatimuksia oli helpotettu. Syksyllä 2019 selvityspyynnön opintojen edistymisestä sai 13 200 opiskelijaa.

Lukuvuonna 2021–2022 opintotukea sai 179 000 korkeakouluopiskelijaa. Määrä kasvoi 6 000:lla edelliseen lukuvuoteen verrattuna. Kelan selvityspyyntö lähti tänä syksynä yhdeksälle prosentille ja syksyllä 2021 kahdeksalle prosentille opintotukea saaneista korkeakouluopiskelijoista.

Selvityspyyntö koskee lukuvuonna 2021–2022 suoritettuja opintoja. Seurannassa tarkastellaan lukuvuotta kokonaisuutena, ei yksittäisten kuukausien opintoja. Tarvittaessa tarkastellaan myös koko opiskeluajan opintopisteitä.

Tukikuukausi on kuukausi, jolta opiskelija on saanut opintorahaa, opintotuen asumislisää tai molempia. Jos opiskelija nosti lukuvuoden aikana opintotukea yhdeksän kuukauden ajan, opintopisteitä täytyi suorittaa vähintään 45.

Jos opintopisteitä on vähemmän kuin 45, niitä täytyy olla koko opiskeluajalta keskimäärin vähintään viisi jokaista tukikuukautta kohti. Lisäksi lukuvuodelta 2021–2022 tulee olla yhteensä vähintään 20 opintopistettä.

Opiskelijalla on 25. lokakuuta asti aikaa vastata selvityspyyntöön ja kertoa, miksi opintopisteitä on kertynyt vaadittua vähemmän. Jos opintojen hidastuminen on johtunut hyväksyttävästä syystä, se voidaan ottaa huomioon.

– Hyväksyttävä syy voi olla esimerkiksi opiskelijan oma sairaus tai läheisen henkilön sairaus tai muu vaikea elämäntilanne, jos se on vaikuttanut opintoihin, kertoo Turtiainen.

Selvityspyyntöön voi vastata esimerkiksi Kelan verkkolomakkeella.

– Vaikka lokakuun määräaika menisi ohi, opiskelijan kannattaa vastata myöhemminkin. Verkkolomake on käytössä marraskuun loppuun asti.

Jos opiskelija ei ole edistynyt opinnoissaan riittävästi eikä hän vastaa selvityspyyntöön tai esitä hyväksyttävää syytä opintojen riittämättömään edistymiseen, opiskelijan opintotuki lakkautetaan tammikuusta 2023 alkaen. Tämän vuoden alussa lakkautettiin tästä syystä 3 000 korkeakouluopiskelijan opintotuki ja vuotta aiemmin noin 2500 opiskelijan opintotuki.

Kela harkitsee opintotuen takaisinperintää, jos opintosuorituksia on edeltävänä lukuvuotena kertynyt keskimäärin alle yksi opintopiste tukikuukautta kohden.

– Arvioni mukaan opintotukea peritään takaisin vuosittain sadoilta korkeakouluopiskelijoilta. Takaisinperittävä summa on yleensä noin 2 250–3 250 euroa.

Summa vastaa noin kahdeksan–kahdentoista tukikuukauden opintorahaa, jos kyseessä on yli 18-vuotias itsenäisesti asuva korkeakouluopiskelija

– Jos tukea peritään takaisin, kyse on käytännössä siitä, että henkilöllä ei ole ollut tarkoituskaan opiskella, kertoo Turtiainen.