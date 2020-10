Kelan nimissä lähetetty huijausviestejä

Kelan nimissä on lähetetty huijausviestejä, joissa väitetään, että asiakkaiden terveystiedot ja luottokorttitiedot olisivat vaarantuneet, kertoo Kela tiedotteessa. Viesti on kirjoitettu suomeksi, ja sen sisältämä linkki ohjaa kirjautumaan tietojenkalastelusivustolle, joka muistuttaa...

Kelan nimissä on lähetetty huijausviestejä, joissa väitetään, että asiakkaiden terveystiedot ja luottokorttitiedot olisivat vaarantuneet, kertoo Kela tiedotteessa. Viesti on kirjoitettu suomeksi, ja sen sisältämä linkki ohjaa kirjautumaan tietojenkalastelusivustolle, joka muistuttaa Suomi.fi-kirjautumissivua. Huijaussivustolla yritetään kalastella verkkopankkitunnuksia ja luottokorttitietoja. Jos on saanut huijausviestin, siihen ei pidä vastata eikä syöttää tietoja vaadittuihin kenttiin. Ei pidä myöskään klikata viestissä…