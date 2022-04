Kenneth Gregginä tunnettu mies on esiintynyt Suomen mediassa väärällä nimellä ja sotilasarvolla – Mittavista puhalluksista tuomittu suomalaishuijari on kertonut, että hän kouluttaa sotilaita Ukrainassa

Kenneth Gregg on oikealta nimeltään Grägg, ja hänet on tuomittu petosrikoksista useilla vuosikymmenillä. Kristillisdemokraattien kunnanvaltuutettu kertoo, että hänen on ollut tarkoitus ohjata ihmisten Ukraina-lahjoituksia Gräggin perustamalle jääkiekkojoukkueelle.