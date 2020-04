Kenraali Lindberg rikkoi karenssisopimuksen ehtoja, paljastaa puolustusministeriön selvitys

Puolustusministeriö kertoo saaneensa torstaina valmiiksi selvityksen siitä, rikkoiko kenraali evp. Jarmo Lindberg karenssisopimustaan perustettuaan konsulttiyrityksen ja siirryttyään yhden hävittäjäehdokkaan neuvonantajaksi.

Selvityksen tulos oli se, että Lindberg rikkoi karenssisopimusta, ja rike on vakava.

Lindbergin siirtyminen Lockheed Martinille herätti närää presidentti Sauli Niinistöä myöten. Lindberg on neuvonantajista ainoa, joka on nähnyt myös edustamansa yrityksen kilpailijoiden hävittäjätarjoukset. Lockheed Martinin tuote on F-35-hävittäjä.

Yritys jo ennen karenssin loppua

Lännen Media uutisoi aiemmin, että Lindberg perusti yrityksensä Suomalainen kenraalikonsultointi Oy:n jo ennen karenssiajan päättymistä, tammikuussa 2020. Karenssisopimus oli voimassa tammikuun loppuun asti.

LM:n uutisen jälkeen puolustusministeriö aloitti tapauksen selvityksen. Selvityksen mukaan Lindberg on tehnyt yrityksensä perustamisilmoituksen kaupparekisteriin 9.1.2020. Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt yhtiön kaupparekisteriin 16.1.2020.

Selvityksestä paljastuu, että ensimmäinen Lindbergin yrityksen asiakassuhde muodostui 28. helmikuuta, mutta tämä ei ollut Lockheed Martin.

Karenssisopimus edellyttää virkamieheltä kirjallista selvitysvelvollisuutta uuden yrityksen perustamisesta. Tätä ilmoitusta Lindberg ei tehnyt.

Puolustusministeriö pitää sopimusrikkomusta vakavana ja Lindbergin laiminlyöntiä moitittavana.

Ei vaadetta sopimussakosta

Ministeriö ei kuitenkaan vaadi Lindbergiltä sopimussakkoa. Selvityksen mukaan liiketoimintaa yrityksellä ei ollut ennen tammikuun loppua.

Lockheed Martin ilmoitti hävittäjähankkeen ohjelmajohtajalle Lauri Puraselle 14. huhtikuuta, että Suomalainen kenraalikonsultointi Oy liittyi heidän neuvonantajakseen.

Lindberg kertoi puolustusministeriölle 9. huhtikuuta, että hän valmistelee tätä sopimusta Lockheed Martinin kanssa. Hän ei kuitenkaan aikanaan kertonut yhtiönsä perustamisesta, koska ei pitänyt tietoa olennaisena.

Puolustusministeriö linjasi jo aiemmin, että hävittäjäyritysten neuvonantajat eivät enää ole tervetulleita hankkeen virkamiesten ja hävittäjäyritysten välisiin neuvotteluihin. Neuvonantajien rooli neuvotteluissa on jo aiemminkin ollut vähäinen.