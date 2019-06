Kesän merkittävin kuvataidetapahtuma iskee vielä kerran luontoon: “Välillä aloin jo miettiä, syntyykö siitä yleisölle torjuntareaktio”

Mäntän kuvataideviikoilla pohditaan suhdetta luontoon ja sen hyväksikäyttöön. Kuraattori Marja Helander halusi nostaa uhkakuvien rinnalle myös myötätunnon ja huumorin. Kun näyttelyä on valmisteltu puolitoista vuotta, sinä aikana ilmastonmuutos on keskustelunaiheena jatkuvasti vahvistunut. Helander mietti jo, onko aihe loppuun kaluttu. Ei ollut. Kertakäyttökulttuuri on hänen mielestään viemässä maailmaa peruuttamattomasti väärään suuntaan.