Kesän varauskalenterit täyttyvät Airbnb-kohteissa

Kesän varauskalenterit täyttyvät useissa vuokrauspalvelu Airbnb:n kohteissa niin ulkomaan kuin kotimaankin matkailijoilla.

Kysyntää Airbnb-palveluille on paljon ja tarjonta on siihen vastannut. Lyhytaikaiseen vuokraamiseen liittyy kuitenkin myös ongelmia, minkä vuoksi toimintaa on rajoitettu maailmalla. Rajoittamista on pohdittu myös Suomessa, ja osa kaupungeista onkin tehnyt omia linjauksiaan esimerkiksi vuokrausajan pituudesta.

Yhtenäistä linjaa ei Suomessa vielä ole lyhytaikaisen vuokraamisen määrittämiselle ja sääntelylle, toteaa Suomen Vuokranantajat -järjestön päälakimies Elina Skarra STT:lle.

Rajoittamisella on myös haittapuolia

Vuokraustoimintaa on rajoitettu maailmalla muun muassa sen vuoksi, että asuntoja ei ole kaupungeissa riittänyt paikallisille tai niiden hintataso on noussut korkeaksi. Suomessa lyhytaikaisen vuokrauksen haasteet liittyvät enemmänkin vuokralaisten aiheuttamiin häiriöihin, ongelmiin jätteiden lajittelussa tai piittaamattomuuteen taloyhtiön säännöistä.

– En usko, että ilmiö (Airbnb-vuokraus) tulee poistumaan, vaikka sitä kuinka rajoitettaisiin, Skarra sanoo.

Skarra kertoo, että Suomen Vuokranantajat pyrkii tuomaan keskustelussa esiin liian rajun rajoittamisen haittoja.

– Rajoittamisella haitataan esimerkiksi työvoiman liikkuvuutta ja kaupunkien elinvoimaisuutta, Skarra sanoo.

Hän käyttää esimerkkinä tätä kesää ja tuo esiin suuret tapahtumat, kuten Savonlinnan oopperajuhlat tai Pori Jazzin. Suomessa olisi hänen mukaansa ilman lyhytaikaista vuokrausmahdollisuutta haasteita järjestää vastaavia tapahtumia, sillä majoituskapasiteettia esimerkiksi hotelleissa ei ole riittävästi.

Olennaista Skarran mukaan on arvioida vuokraustoiminnan vaikutuksia yksittäistapauksina. Lisää oikeuskäytäntöjä arvioinnin selkeyttämiseen on kuitenkin tulossa.

Mökkikohteissa viihtyvät niin kotimaiset kuin ulkomaisetkin vieraat

Ikaalislainen Hannu Soukko löysi Airbnb-palvelun vuoden 2019 loppupuolella, ja seuraavan vuoden tammikuussa olikin jo Soukon oma mökkikohde varattavissa sivustolla. Ikaalisten Kyrösjärvellä sijaitsevaan saarimökki Villa Ahdinkeitaaseen alkoi nopeasti majoittua kotimaan matkailijoita.

Soukon mukaan ulkomaalaisia matkailijoita oli ensimmäisinä kesinä vain noin kolmasosa, mutta tänä kesänä varauskalenterin ovat täyttäneet pääasiassa keskieurooppalaiset turistit. Varauksia on tullut muun muassa saksalaisilta, sveitsiläisiltä ja hollantilaisilta.

– Yksi varaus on tullut eräältä australialaiselta, joka haluaa nähdä keskiyön auringon, Soukko kertoo.

Enontekiön Kilpisjärvellä asuva Mervi Kähkönen on vuokrannut kelomökkiä Airbnb:n kautta vuoden alusta alkaen. Kilpisjärvellä sijaitseva Äijän mökki on saanut nimensä Kähkösen puolison Aki Huhtasen Äijä-nimisen koiran mukaan.

– Mökistä tulee jatkuvia kuluja, niin mietimme, voisiko kuluja kattaa Airbnb-vuokrauksella. Mökki on kuitenkin välillä myös omassa käytössä, Kähkönen kertoo.

Mökissä on itsepalvelulla toimiva sisäänkirjautuminen, joten Kähkönen ei välttämättä edes näe vuokralaisia kertaakaan vierailun aikana.

Kähkösen mukaan Kilpisjärven täyttävät kesäisin suomalaiset turistit, mikä näkyy myös Äijän mökin lähes loppuunvaratussa varauskalenterissa. Talviaikaan mökillä oli enemmän ulkomaalaisia vieraita.

Molemmat vuokraajat kertovat, että toistaiseksi ongelmia vuokralaisten kanssa ei ole tullut.