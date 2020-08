Keskeytetäänkö Skopjen lennot? – Hallitus neuvottelee matkustusrajoituksista, pääministeri Marin osallistuu etäyhteydellä

Skopjen lentojen lisäksi neuvotteluissa on oletettavasti esillä "liikennevalomalli", jossa maat jaetaan eri väreihin koronatilanteen mukaan. Väri määrittelisi sen, joutuuko matkustaja testiin tai karanteeniin.

Hallitus neuvottelee uusista matkustusrajoituksista Helsingin Säätytalolla tänään tiistaina. Taustalla on koronavirustartuntojen lisääntyminen monessa maassa.

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd.) tuo hallituksen neuvotteluun esityksen siitä, että Turun ja Skopjen välinen lentoyhteys lopetetaan väliaikaisesti.

– Tartuntojen määrä on ollut poikkeuksellinen, ja toimi on myös poikkeuksellinen. Vahva viestimme on: älkää matkustako riskimaihin, Harakka kirjoitti maanantaina Twitterissä.

Pohjois-Makedonian Skopjesta Turkuun saapuneiden lentojen matkustajilla on todettu jo ainakin 43 koronavirustartuntaa. Viimeksi lauantaina Turkuun saapuneen Skopjen-lennon 115 matkustajasta 12:lla todettiin tartunta. Koronaepidemian tilanne on Balkanin niemimaalla tällä hetkellä Euroopan huonoimpia.

Hallituksen neuvottelut rajapäätöksistä alkavat noin kello 17.

Liikennevalomalli luokittelee maat koronatilanteen mukaan

Hallitukselta odotetaan myös lisätietoa ”liikennevalomallista”, jota Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on valmistellut matkustusrajoitusten selkiyttämiseksi. Mallissa eri maat luokitellaan punaisiin, keltaisiin ja vihreisiin niiden koronavirustilanteen mukaan.

Punaisista maista tulevat testataan todennäköisesti laajasti ja määrätään karanteeniin. Keltaisista maista saapuvien pitää jäädä omaehtoiseen karanteeniin ja vihreistä maista tuleville omaehtoinen karanteeni ei ole välttämätöntä.

Liikennevalomallin väriluokitusten on tarkoitus havainnollistaa matkailijoille, millaiset toimenpiteet ovat mahdollisia eri maista saapuessa. Hallitus pyysi THL:ltä mallin valmistelua viime viikolla.

Heinäkuussa hallitus linjasi, että maahantulon rajoituksista luovutaan sellaisten maiden kohdalla, joissa on ollut enintään kahdeksan uutta tautitapausta 100 000 henkilöä kohden edellisen kahden viikon aikana. Näistä maista on voinut saapua Suomeen ilman suositusta omaehtoisesta karanteenista.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) osallistuu hallituksen neuvotteluun etäyhteydellä, koska hänellä on lieviä hengitystieoireita.

Marin kertoi aamulla Twitterissä, että hän käy koronatestissä ja siirtyy etätöihin. Pääministeri on osallistunut tänään etänä myös sdp:n eduskuntaryhmän kesäkokoukseen.