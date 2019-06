Helsingissä vieraillut EU:n pääneuvottelija Michel Barnier kunnioitti puheenvuorossaan niin Theresa Mayta kuin Greta Thunbergia

Britannian EU-eron jälkeen jäljelle jäävät 27 maata tulevat brexit-neuvottelija Michel Barnierin mukaan pitämään pintansa nykyisestä epävarmuudesta ja haasteista huolimatta.

– Kuten totesin jo joitakin vuosia aikaisemmin seisoessani suuren toimittajajoukon edessä, brexitin seuraamuksia ei tule aliarvioida. Brexit on hävitty peli kaikille osapuolille, ja jos emme ole varovaisia, saatamme ottaa kehityksessä askeleen taaksepäin.

Barnier saapui torstaina puhumaan Helsingissä järjestettävään TEPSA 2019 Finnish Pre-Presidency -konferenssiin. Kaksipäiväisessä konferenssissa keskustellaan Euroopan Unionin tulevaisuudesta sekä Suomen EU-puheenjohtajuuskaudesta.

68-vuotias ranskalainen Michel Barnier on EU-komission pääneuvottelija Britannian EU-erossa. Hän on toiminut neuvottelijana vuodesta 2016. Kotimaassaan Ranskassa Barnier on ollut muun muassa eurooppa- ja ulkoministerinä.

Euroopan Unionissa Barnier oli sisämarkkina- ja palvelukomissaarina vuosina 2010-2014. Vuodesta 2006 hän on ollut Euroopan kansanpuolueen (EPP) varapuheenjohtaja.

Puheessaan Barnier totesi että kumppanuuden jälleenrakentaminen Britannian kanssa tulee olemaan elintärkeää EU:lle. Hän teki myös kunniaa viime kuussa erostaan ilmoittaneelle Britannian pääministeri Theresa Maylle kuvailemalla tätä päämäärätietoiseksi.

– Me kunnioitamme Britannian valintoja, mutta heidän täytyy myös kunnioittaa meidän keskeisiä periaatteitamme.

Barnier korosti toistuvasti, kuinka Euroopan tulee pysyä ja toimia yhdessä. Valtioiden yksilöllisyyttä ja eroavaisuuksia tulee hänen mukaansa vaalia, sillä EU:n tavoitteena ei ole yhdenmukainen, vaan yhdistynyt ja yhteisöllinen Eurooppa.

– Sen lisäksi, että me EU:ssa olemme yksittäisiä valtioita, meidän tulee myös olla yhdessä.

EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonen kommentoi myös brexitiä lyhyesti ennen kuin luovutti lavan Barnierille. Hän kuvaili brexitin tilannetta epäselväksi, mutta vakuutti pian EU-puheenjohtajakautensa aloittavan Suomen olevan valmis vastaamaan haasteisiin, jos tilanne selkeytyy.

Brexit pysyy Barnierin prioriteettina

Merkittävän roolin Barnierin puheenvuorossa sai lisäksi ilmastonmuutos, josta puhuessaan hän niin ikään korosti yhteistyön tärkeyttä. Erinäisten ympäristökatastrofien lisäksi hän painotti ilmastokriisin tulevia vaikutuksia EU:n pakolaistilanteeseen.

Puhujakorokkeen taustalle heijastettiin 16-vuotiaan ruotsalaisen ilmastoaktivisti Greta Thunbergin kuuluisaksi tekemän nuorten ilmastolakkoilun tunnussanat Fridays for future.

– Maailman katse on ollut kääntyneenä sisäänpäin. Me emme voi enää hukata aikaa, Barnier linjasi.

Barnierin kiinnostuksesta EU-komission puheenjohtajuutta kohtaan on spekuloitu kevään aikana. Barnier kommentoi puheensa jälkeen hyvin niukasti tulevaisuudensuunnitelmiaan.

– Tällä hetkellä keskityn brexitiin sataprosenttisesti, hän summasi.

Keskiviikkoon ja torstaihin ajoittuneella Suomen-vierailullaan Barnier tapasi muun muassa tuoreen pääministeri Antti Rinteen (sd.) sekä vastavalitut ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) ja eurooppaministeri Tytti Tuppuraisen (sd.).

Edellisen kerran Barnier vieraili Suomessa viime marraskuussa, kun Euroopan kansanpuolue kokoontui Helsingissä valitsemaan kärkiehdokastaan tänä keväänä järjestettyihin eurovaaleihin.