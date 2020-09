Keskustan Katri Kulmuni vaatii avointa kansalaiskeskustelua EU:sta – "Onko Eurossa valuvika?"

Keskustan puoluekokouksen jännittävin päivä alkoi istuvan puheenjohtajan Katri Kulmunin poliittisella katsauksella.

Kokousväelle Oulussa puhunut Kulmuni piti kiinni siitä, että EU:n elpymispaketti eli yli 750 miljardin euron hätärahoituspaketti on kertaluonteinen päätös. Hän korosti, että EU:n on kyettävä noudattamaan myös omia sääntöjään.

– Elpymisväline perustuu sopimusten tulkintaan poikkeuksellisessa tilanteessa. Suomen nettomaksuosuutta ei pidä vähätellä. Perusasia on, että velka on velkaa ja joka ottaa taatakseen, se ottaa maksaakseen. Näin on suomalaisia aina opetettu ajattelemaan.

Kulmunin mukaan elpymispaketin käyttö ja tuloksellisuus riippuvat siitä, miten eurooppalaiset hallitukset kohdetavat EU:lta tulevat varat.

Puheenjohtaja osoitti ymmärrystä ihmisille, jotka kysyvät, onko rahan antamisesta Italiaan mitään apua Suomen työllisyydelle ja taloudelle.

– Suomen viennistä Eurooppaan merkittävä osa muodostuu palveluista ja investointituotteista, joilla muissa EU-maissa tuotetaan EU:n ulkopuolelle suuntautuvaa vientiä. Niinpä talouden on elvyttävä globaalisti, että EU:n ja Suomenkin taloudet voivat kestävästi elpyä, hän sanoi.

EU:sta käytävä avoin kansalaiskeskustelua

Kulmunin mukaan Euroopan unionista on Suomessa käytävä avointa kansalaiskeskustelua, jotta ihmiset pysyvät mukana siinä, mihin suuntaan EU on menossa.

– Tämän meille opettaa Brexit. EU:ta ei voida enää kehittää kriisien kautta, vaan sen on tapahduttava demokraattisen keskustelun kautta, vaikka aikaa kuluisikin hieman enemmän.

Puheenvuorossaan hän kysyi myös sitä, onko valuuttaunionissa eli Eurossa jokin valuvika, vaikka Suomi onkin hyötynyt siitä, että maa on mennyt mukaan euroalueeseen.

– Suomi on hyötynyt paljon euroalueessa mukana olemisesta. Eurossa on kuitenkin myös ongelmia, joista on käytävä poliittista keskustelua. Kasvu- ja vakaussopimuksen piti asettaa rajat euromaiden velkaantumiselle ja budjettivajeille. Toistaiseksi pelkkä sopimuskuri ei ole toiminut. Onko sitä mahdollista saada toimimaan vai onko valuuttaunionissamme valuvika?

Kulmunin mukaan elpymispaketti on käsiteltävä eduskunnassa ja sen valiokunnissa huolellisesti ja päätösten perustuslainmukaisuus ja legitiimit menettelyt on varmistettava

Hallituksen on kerrottava miten lisävelat katetaan

Kevään aikana hallitus on laatinut neljä lisätalousarviota, jotka ovat lisänneet Suomen ottamaa velkaa.

Lisätalousarviot on laadittu keskellä koronakriisiä ja niillä on turvattu suomalaisten toimeentuloa ja yritysten selviämistä kriisin ylitse.

Nyt Kulmunin mukaan hallituksen olisi luotava selvä näkemys siitä, millä tämä velka katetaan.

– Kansalaisten palvelujen turvaaminen ja yritysten rahoitustilanteesta huolehtiminen edellyttävät sitä, että valtio ja talouselämä myös luovat näkymän siitä, miten nämä menot tulevaisuudessa katetaan. Nyt näitä vastauksia ei ole, ja minä katson, että niitä me tähän hallitusyhteistyöhön lähtiessämme edellytimme jo puolitoista vuotta sitten.

Kulmunin mukaan Suomen vientiä voi kohdata historian syvin lama, jonka vuoksi maa tarvitsee rakenteellisia uudistuksia.

– Katson, että keskustan velvollisuus on uudelleen ja uudelleen palata välttämättömiin rakenteellisiin uudistuksiin niin työelämän, työttömyysturvajärjestelmän kuin koulutuksenkin osalta.

Hallituksessa omalla linjalla

Kulmuni sanoi, että keskusta pysyy hallituksessa omalla itsenäisellä linjallaan, vaikka osa hallitusehdoista on muuttunut koronakriisin jälkeen.

Keskusta vaatii edelleen hallitusta sitoutumaan 75 prosentin työllisyysasteeseen ja julkisen talouden tasapainoon vaalikauden loppuun mennessä.

– Nämä eivät koronan jälkeen voi sellaisenaan toteutua, mutta niiden linjassa on tehtävä kaikki mahdollinen velkaantumisen rajoittamiseksi ja työllisyyden nostamiseksi.

– Vaikea kynnyskysymys vasemmistolle oli vaatimuksemme, että yrittäjien ja yritysten verotusta ei saa kiristää ja että teollisuuden toimintaedellytyksiä ei heikennetä. Linja on pitänyt, Kulmuni sanoi.

Uuden puheenjohtajan nimi selvinnee iltapäivällä

Keskusta äänestää uudesta puheenjohtajasta tänään lauantaina.

Puheenjohtajavaali alkaa kello 13:n aikaan. Sitä ennen puheenjohtajaehdokkaat ovat tentissä, joka alkaa puolilta päivin.

Uusi puheenjohtaja kukitetaan iltapäivällä. Ennakkoarveluiden mukaan voittajan nimi ei ole selviä vielä ensimmäisellä kierroksella, vaan äänestys vaatii myös toisen kierroksen.

Keskustan puheenjohtajanpaikasta kilpailevat Katri Kulmuni, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko, keskustan varapuheenjohtaja Petri Honkonen sekä koko puheenjohtajakilpailun musta hevonen Ilkka Tiainen.