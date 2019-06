Keskustan ministeriviisikko on tuttu ja turvallinen – Lintilä nousi rahakirstun vartijaksi, Saarikko pitää välillä vuoden vanhempainvapaan

Keskustan ministerilista ei sisältänyt tällä kertaa yllätyksiä. Vielä perjantaihin asti pääministerin virkaa toimitusministeriössä pitävä Juha Sipilä (kesk.) oli ottanut uudet reseptit käyttöönsä.

Hän oli tehnyt eduskuntaryhmän jäsenille kyselyn, jossa hän tiedusteli edustajien mielipidettä siitä, ketkä ovat suosikit ministereiksi.

– Näitä vastauksia laskin ja ynnäsin tiistai-iltana Kesärannan saunan terassilla, hyväntuulinen Sipilä kertoi.

Lista sisältää tuttuja ja turvallisia nimiä. Ja tässä he ovat: valtiovarainministeriksi nousee nykyinen elinkeinoministeri eli Mika Lintilä Vaasan vaalipiiristä. Lintilän valintaa rahaministeriksi sekä eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkosen nousua puolustusministeriksi uumoiltiin jo aiemmin Lännen Mediassa.

Maa- ja metsätalousministerinä jatkaa Jari Leppä Etelä-Savosta.

Elinkeinoministerin salkun saa puolueen varapuheenjohtaja Katri Kulmuni Lapista.

Tiede- ja kulttuuriministerin pesti menee jakoon. Nykyinen perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko aloittaa pestissä torstaina. Hän jää vanhempainvapaalle elokuun alussa ja silloin puikkoihin astuu Hanna Kosonen , joka on eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja.

Kososelle vuosi sijaisuutta



Saarikko palaa ministeriksi jo ensi vuoden elokuussa, joten Kososen pesti jää vain vuoden mittaiseksi.

– Olin hallitusneuvotteluissa aika moneen kertaan mukana laskemassa nykyisiä perhevapaita, kun mietimme sitä, miten mallia uudistetaan. Sitä kautta järjestelmä tuli hyvin tutuksi ja päätin, että haluan pitää vanhempainvapaata kokonaisen vuoden.

Saarikon mukaan tähän järjestelmään päädyttiin kahdesta syystä.

– Ensinnäkin se on arvojeni mukaista. Toiseksi ajattelin, että tehtävää vapaani aikana hoitavalle on kohtuullista, että hänellä on käytössään kokonainen vuosi. Tehtävän täysipainoinen hoito on silloin aidosti mahdollista.

Saarikko jatkaa, että raskaus on sujunut tähän asti hyvin.

– Siksi koin, että voimavarani ministerin tehtävään kesän ajan riittävät.

Saarikon nimi pyöri mukana puolueen puheenjohtajakiemuroissa, mutta hän teki nopeasti tiettäväksi, ettei ole käytettävissä.

“En tiedä, mahdunko koneeseen”

Puolustusministerinä aloittava Kaikkonen ei vieläkään paljastanut, aikooko hän hakea puolueen puheenjohtajaksi.

– Viime viikot ovat menneet tiukasti hallitusneuvotteluissa, joten kovin paljon en ole ehtinyt asiaa pohtia. Ennen juhannussaunaa on päätös tehtävä.

Kaikkoselle on luvassa paljon isoja hankkeita puolustusvoimista. Edessä on hävittäjähankinta. Hallitusohjelman mukaisesti nykyisten hävittäjien suorituskyky korvataan täysimääräisesti.

Kaikkonen ei ottanut kantaa koneiden lukumäärää.

Edessä on myös vapaaehtoisen kansalaispalvelun suunnittelu. Sitä varten perustetaan parlamentaarinen valmisteluryhmä.

Kaikkosen mukaan kaikki puolustus- ja turvallisuuspoliittiset uudistukset saatiin kasaan yksimielisesti Säätytalolla, mikä on hyvä alku.

Tuleva ministeri aikoo aloitella rauhassa tutustumalla hallinnonalaan. Kysymykseen, aikooko hän lentää Hornet-hävittäjällä, Kaikkonen virnistää.

– En tiedä, voi olla, etten mahdu koneeseen.

Vanhasta pestistä paljon hyötyä

Hallituksen toiseksi tärkein salkku pääministerin jälkeen on valtiovarainministerin pesti, jossa aloittaa Lintilä.

Hän myöntää, että vanhasta pestistä elinkeinoministerinä on paljon hyötyä.

Kuinka kovat talousvuodet ovat edessä?

– On tunnistettava, että talouskasvu ei ole sitä mitä se on ollut viime vuosina. Tiedetään myös se, että meillä on olemassa kauppasodan pilviä, joilla on vaikutusta Suomeen, koska me olemme vientikaupasta elävä maa. Toisaalta koko ajan pitää muistaa meidän iso haaste, joka on ikärakenteen muutos ja työvoiman saanti. Nämä asiat muuttuvat talouden isoa kuvaa ja näihin on varauduttava.

Lintilä muistelee, että hän törmäsi elinkeinoministerinä koko ajan yrittäjiin, jotka kertoivat kärsivänsä työvoimapulasta.

– Jos tapasin kolme, niin heistä kaksi oli sellaisia, jotka kärsivät tästä pulasta. Iso kysymys on työperäinen maahanmuutto. Osalla tuntuu olevan sellainen ihmeellinen tuntuma, että tuolla maailmalla jossain on valtava työvoimareservi, josta vaan haetaan työntekijöitä tänne. Ei siellä ole. Meidän pitää olla joustava ja mielenkiintoinen maa.

Lintilä sanoo, että Suomi saa hänestä ministerin, joka tuntee numerot ja pitää huolen siitä, että ne numerot myös toteutuvat, ainakin yläreuna.