Keskustan puoluekokous siirtyy syksyiseen Ouluun

Korona on jo siirtänyt monta puoluekokousta ja nyt keskusta ilmoitti siirtävänsä oman kokouksensa.

Puoluekokous oli määrä pitää kesäkuun alussa Vantaalla. Keskustan puoluehallitus päätti torstaina siirtää kokoukseen pidettäväksi 4-6. syyskuuta Ouluun.

– Suomi elää koronaviruksen myötä poikkeusoloja, joten on selvää, että poliittiset kokoukset ja suurtapahtumat järjestetään vasta silloin, kun se on terveydelle turvallista, puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen kertoo.

Keskustan puoluekokous on massiivinen tapahtuma. Koolla on silloin tuhansia ihmisiä.

Puoluehallitus siirsi myös puoluevaltuuston kokouksen. Se oli merkattu pidettäväksi huhtikuun lopussa. Näillä näkymin kokous pyritään pitämään kesäkuun alussa.

Kokoomuskin siirsi

Kokoomus ilmoitti pari päivää sitten omasta siirrostaan. Puoluekokous piti olla Porissa kesäkuun alussa. Nyt kokous siirtyy niin ikään 4-6. syyskuulle.

Vihreät ja rkp ilmoittivat jo aiemmin siirtävänsä kokouksiaan.

Sdp ei ole toistaiseksi perunut puoluekokoustaan. Se on määrä järjestää Tampereella 12-14. kesäkuuta.

Sdp:n puoluesihteeri Anton Rönnholm kertoi aiemmin Lännen Medialle, että heillä on aika samanlaiset ajatukset kuin monella muulla puolueella.

– Tilannetta seurataan. Kokousta valmistellaan sen mukaan kuin mitä on suunniteltu, mutta totta kai meillä on varautumissuunnitelma sen varalle, jos joudumme siirtämään kokousta. Katsomme, mikä on järkevää, hän totesi.

Sdp:n puoluekokouksen siirtyminen tarkoittaisi sitä, että myös pääministeri Sanna Marinin valinta uudeksi puheenjohtajaksi siirtyisi.