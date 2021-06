"Ketään ei tulisi syrjiä seksuaalisen suuntautumisensa vuoksi" – von der Leyen on huolissaan Unkarissa hyväksytystä laista, joka kieltää homoseksuaalisuudesta kertomisen lapsille

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kertoo olevansa hyvin huolissaan Unkarin uudesta laista, joka käytännössä kieltää esimerkiksi homoseksuaalisuudesta kertomisen lapsille ja nuorille.

Von der Leyen kertoo Twitterissä uskovansa Eurooppaan, jossa monimuotoisuutta tuetaan, eikä piiloteta sitä lapsilta.

– Ketään ei tulisi syrjiä seksuaalisen suuntautumisensa vuoksi, hän kirjoittaa.

Very concerned about the new law in Hungary.

We are assessing if it breaches relevant EU legislation.

I believe in a Europe which embraces diversity, not one which hides it from our children.

No one should be discriminated on the basis of sexual orientation.

