Kevään postimerkeissä herkkää kädenjälkeä

Posti julkaisee keskiviikkona 6. toukokuuta kolme uutta postimerkkijulkaisua, joissa on neljä erilaista postimerkkiä.

Merkeissä nähdään lumotun metsän hahmoja, vedestä heijastuva Suomen lippu ja joulupukki maapalloa kiertävällä jakelureitillään.

Taika-astiasarjan suunnittelijalta kaksi postimerkkiä

Taiteilija ja muotoilija Klaus Haapaniemi on suunnitellut koristeelliset postimerkit, jotka sopivat hyvin kevään onnitteluihin.

Postimerkkien kuvitus liittyy Haapaniemen Polar Byzantine -tuotekokoelmaan, joka on suunniteltu runollisen eläintarinan ympärille. Lumottu metsä -postimerkkeihin tarinasta on poimittu kaksi mystistä olentoa: jäätynyt mustikanvarpu ja helmipöllö, jolla on perhosen siivet.

Klaus Haapaniemi on hakenut vaikutteita runsaisiin kuvituksiinsa itäsuomalaisesta, slaavilaisesta ja japanilaisesta kulttuurista. Suomalaisille Haapaniemen tyyli on tullut tutuksi muun muassa hänen Iittalalle suunnittelemastaan suositusta Taika-astiasarjasta. Haapaniemen persoonallista kädenjälkeä nähtiin vuonna 2015 myös kimaltelevassa Kultajoutsen-postimerkissä.

Lumottu metsä on 10 merkin arkki, jossa on 2 erilaista kotimaan ikimerkkiä. Rinnakkaisena tuotemuotona myyntiin tulee myös kahden merkin arkki, jossa on molemmat Lumottu metsä -postimerkit.

Suomalainen kansallismaisema inspiraationa

Suomen lippua kuvaava postimerkki syntyi suunnittelukilpailulla, jonka Posti järjesti vuonna 2019 yhteistyössä Grafian ja Kuvittajat ry:n kanssa.

Kilpailun voitti Ville Tietäväinen, joka otti suunnittelunsa lähtökohdaksi suomalaisen kansallismaiseman. Merkissä Suomen lipun puolikas kuvio heijastuu tyynen tai peilijäisen järven pinnasta ja muodostaa samalla kokonaisen siniristin.

– Suomen lipun on ajateltu kuvastavan järviä, lunta, taivaansineä ja pilviä. Halusin löytää lipun siniristikuvioon uuden tuoreen näkökulman, joka korostaa arvokasta aihettaan. Postimerkkiin lisätty kuultolakka korostaa hienosti tavoiteltua heijastuksen vaikutelmaa, Tietäväinen kertoo.

Sinisyyttä heijastaen -postimerkkiarkissa on 10 kotimaan ikimerkkiä.

Ensipäiväntapahtumaa ei ole koronan vuoksi

Vuosittain julkaistavien EUROPA-postimerkkien teemana ovat vuonna 2020 postireitit.

Posti otti aiheeseen laajemman näkökulman ja valitsi postimerkin kuva-aiheeksi joulupukin, joka jakaa omalla ilmareitillään lähetykset Korvatunturilta oikeisiin osoitteisiin ympäri maailmaa.

Klaus Welpin suunnittelemassa merkissä joulupukki puhaltaa postitorveen ja lentää maapallon yllä porojen vetämässä reessä. Täysikuun ja revontulten loiste valaisevat postipukin matkaa. Merkkiin lisätty hopeanvälke korostaa taianomaista tunnelmaa.

EUROPA: Postireitit -postimerkkiarkissa on 10 ulkomaan ikimerkkiä.

Posti ei järjestä toukokuussa julkaistavista postimerkeistä ensipäiväntapahtumaa koronavirustilanteesta johtuvien rajoitusten vuoksi.