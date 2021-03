Kiina aikoo tiukentaa Hongkongin päättäjien valintaa

Kiinan kansankongressissa ilmoitettiin, että maa aikoo kasvattaa yhä vaikutusvaltaansa Hongkongissa.

Kongressin pysyvän komitean varapuheenjohtaja Wang Chen kertoi kokouksessa lakialoitteesta, jonka avulla Kiina voisi taata, että niin sanotut patriootit olisivat johdossa Hongkongissa, kirjoittaa Britannian yleisradioyhtiö BBC. Aloitteesta on tarkoitus keskustella viikon kestävässä kokouksessa.

Sen mukaan Pekingin kontrolloima vaalikomitea valitsisi suuren osan Hongkongin korkeimman lainsäädäntöelimen päättäjistä ja osallistuisi kaikkien nimeämiseen.

Hongkongissa tuli viime vuonna voimaan uusi turvallisuuslaki. Länsimaat ovat jo syyttäneet Kiinaa yrityksistä murentaa Hongkongille luvattuja demokraattisia vapauksia, joihin Kiina sitoutui, kun Hongkong palautettiin Kiinalle vuonna 1997.

Kiinassa alkoi Suomen aikaa aikaisin aamulla maan muodollisen parlamentin, kansankongressin, vuotuinen istunto.

”Tämä heijastaa Kiinan nousevaa taloudellista valtaa”

Kiina aikoo kasvattaa tänä vuonna asevoimiensa budjettia 6,8 prosentilla. Asiasta kertoi maan valtiovarainministeriö.

Kiinan sotilaallinen budjetti on maailman toisiksi suurin Yhdysvaltojen jälkeen. Vaikka Kiina kasvattaakin budjettiaan, se on yhä alle kolmanneksen Yhdysvaltojen budjetista. Kiina on aikeissa käyttää asevoimiinsa 1,36 biljoonaa yuania eli noin 175 miljardia euroa.

Kiina on viime vuosina panostanut asevoimiensa uudistamiseen.

– Kiinan sotilaallinen budjetti on kasvanut nopeasti kahden vuosikymmenen aikana, sanoo analyytikko Adam Ni Australiassa sijaitsevasta China Policy Centrestä.

– Tämä heijastaa Kiinan nousevaa taloudellista valtaa ja päättäväisyyttä vahvistaa strategisia päämääriään.