Kiina lähetti avaruuteen viimeisen Beidou-satelliitin sarjassa amerikkalaisen GPS-järjestelmän korvaajia

Beidou-3-satelliitteja on avaruudessa jo 35 kappaletta. Ensi kuussa laukaistaan kohti Marsia marsmönkijä.

Kiina laukaisi tiistaina avaruuteen viimeisen kappaleen sarjassa Beidou-satelliitteja, joilla aiotaan haastaa yhdysvaltalainen GPS-satelliittipaikannusjärjestelmä. Kyseessä on jälleen uusi askel Kiinan pyrkimyksissä nousta merkittäväksi avaruusvallaksi.

Asiasta kertovat Reuters ja Guardian-lehti.

Pitkä marssi 3 -raketin kärjessä oleva satelliitti laukaistiin suorassa tv-lähetyksessä Lounais-Kiinan vuoristossa sijaitsevasta Xichangin laukaisukeskuksesta. Puolen tunnin kuluttua satelliitti pääsi kiertoradalleen levittäen aurinkopaneelinsa energian saamiseksi.

Satelliitti oli määrä laukaista avaruuteen jo viime viikolla, mutta tämä peruuntui teknisten ongelmien vuoksi.

10 miljardin dollarin projekti

Beidou-3-satelliitti oli viimeinen kaikkiaan 35 satelliitin sarjassa Kiinan uusinta navigointijärjestelmää. Kyseessä on arviolta 10 miljardin dollarin projekti.

Järjestelmää alettiin kehitellä 1990-luvulla, kun Kiinan asevoimat halusi vähentää riippuvuutta Yhdysvaltain ilmavoimien hoitamasta GPS-järjestelmästä.

Ensimmäinen Beidou-1-satelliitti laukaistiin avaruuteen vuonna 2000 vähemmän julkisuuden saattelemana. Toisen sukupolven Beidou-2-satelliitit alkoivat toimia vuonna 2012. Niiden avulla hoidettiin Aasian ja Tyynenmeren alue.

Kolmannen sukupolven Beidou-3-satelliitteja alettiin ottaa käyttöön vuonna 2015.

GPS:n lisäksi Beidou-3-satelliiteilla korvataan myös Venäjän GLONASS- ja Euroopan Galileo-järjestelmät.

Kaikkiaan Beidou-perheen satelliitteja on taivaalla jo 55 kappaletta.

”Hanke ollut täysin menestyksekäs”

Järjestelmän pääsuunnittelija Yang Changfeng kertoi tv-kanava CCTV:lle, että Beidou-hanke on ollut ”täysin menestyksekäs”.

– Itse asiassa se merkitsee sitä että me emme ole enää suuri kansakunta avaruudessa, vaan meistä on tullut todellinen avaruusvalta, hän sanoi.

Kiinan avaruusohjelma on edennyt suurin harppauksin viimeisten kahden vuosikymmenen aikana. Vuonna 2003 maasta tuli kolmas kansakunta, joka itsenäisesti lähetti miehitetyn aluksen avaruuteen. Sen jälkeen Kiina on rakentanut kokeellisen avaruusaseman ja lähettänyt kaksi mönkijää Kuuhun.

Tulevaisuudessa Kiina aikoo rakentaa pysyvän avaruusaseman sekä mahdollisesti lähettää taikonautteja Kuuhun. Jo ensi kuussa Kiina saattaa lähettää Marsia kohti avaruusaluksen, jossa on mukana satelliitti ja marsmönkijä.

Kiinan avaruusohjelmalla on ollut myös vaikeuksia, kuten laukaisujen epäonnistumisia. Maa on tehnyt rajoitetusti avaruusyhteistyötä muiden maiden kanssa, osin siksi, että Yhdysvaltain mukaan Kiinan avaruusohjelma on läheisessä yhteistyössä sen asevoimien kanssa.