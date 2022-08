Kiina varoitti Yhdysvaltoja ”tulella leikkimisestä” ja julisti aloittavansa sotaharjoitukset Taiwanin lähellä – Guardian: myös Britannia lähettämässä delegaation

Monet länsijohtajat ovat pidättäytyneet kommentoimasta Pelosin vierailua. Muutama maa on viestinyt tukeaan Taiwanille.

Yhdysvaltain edustajainhuoneen puhemiehen Nancy Pelosin eilinen saapuminen Taiwaniin on nostattanut voimakkaita reaktioita Kiinalta. Maan ulkoministeri Wang Yi kutsui CNN:n mukaan vierailua ”totaaliseksi farssiksi” keskiviikkoaamuna ja varoitti ”tulella leikkimisestä”.

– Yhdysvallat loukkaa Kiinan suvereniteettia demokratian teeskentelyllä, hän sanoi.

Kiinan valtion uutistoimisto Xinhuan mukaan Kiina olisi myös ilmoittanut aloittavansa torstaista sunnuntaihin kestävät sotaharjoitukset Taiwanin ympärillä.

Kiina kertoi keskiviikkona myös asettaneensa rajoituksia hedelmien ja kalan tuonnille Taiwanista sekä asettavansa luonnonhiekan Taiwaniin vientikieltoon.

Itä-Aasiassa sijaitsevan Taiwanin asema on kiistelty. Kiina pitää saarta kapinallisena maakuntanaan, jonka se on valmis palauttamaan itselleen tarvittaessa sotilaallisesti.

Pelosin vierailun ajankohtaa on pidetty erityisen hankalana Kiinan johdolle, koska Kiina on pian järjestämässä puoluekokouksen, jossa todennäköisesti siunataan myös presidentti Xi Jinpingin uudelleenvalinta. Kiinaa myös huolettaa, että Yhdysvallat olisi vesittämässä yhden Kiinan politikkaansa, jota se on noudattanut vuodesta 1979.

Pelosin mukaan hänen valtuuskuntansa tuli Taiwaniin tekemään “yksiselitteisen selväksi”, että Yhdysvallat ei hylkää sitoutumistaan Taiwaniin. Pelosi sanoi vierailunsa yhteydessä myös, että maailma tekee nyt valintaa demokratian ja yksinvaltiuden välillä.

Taiwanin presidentti Tsai Ing-wen totesi keskiviikkona Pelosin vierailun osoittavan tämän pitkäaikaisen tuen Taiwanille.

– Vierailusi ei vain osoita Yhdysvaltain kongressin vahvaa tukea kahdenvälisille suhteille, vaan lähettää myös viestin maailmalle siitä, että demokratiat seisovat yhdessä yhteisten haasteiden edessä, hän kirjoitti Twitterissä.

Lisävierailuja luvassa multa länsijohtajilta?

Monet länsijohtajat sen sijaan pysyttelivät ainakin toistaiseksi hiljaisina vierailusta. Politico-lehden haastatteleman nimettömän diplomaattilähteen mukaan monet pitävät Taiwania nyt ennen kaikkea Yhdysvaltain asiana. Sama lähde kuitenkin totesi lehdelle, että tilanne voi muuttua, jos Kiina todella ryhtyy sotilaallisiin toimiin saarivaltiota vastaan.

Muutama johtaja on kuitenkin avannut suunsa. Esimerkiksi Saksan ulkoministeri Annalena Baerbock kritisoi Kiinan uhkauksia Taiwanille.

– Emme hyväksy, että kansainvälistä oikeutta loukataan ja että suurempi naapuri hyökkää pienemmän kimppuun – ja tämä pätee myös Kiinaan, hän sanoi Politicon mukaan.

Liettua sen sijaan ylisti Pelosin vierailua saarelle. Liettua on viime vuosina tiivistänyt suhteitaan Taiwaniin osana maan hallituksen ”arvopohjaiseksi ulkopolitiikaksi” nimettyä ohjelmaa. Liettua on muun muassa sallinut Taiwanin avata edustuston omalla nimellään Liettuaan ja jättänyt itse hakemuksen eräänlaisen kauppalähetystön avaamiseksi Taiwaniin.

Liettuan ulkoministeri Gabrielius Landsbergis totesi Twitterissä, että Pelosin vierailu on ”avannut oven” Taiwaniin.

– Olen varma, että yhä useammat vapauden ja demokratian puolustajat kävelevät sen läpi kohta, hän totesi.

Guardianin mukaan myös Britannia suunnittelee delegaation lähettämistä Taiwaniin mahdollisesti myöhemmin tänä syksynä. Matkaan olisi lehden mukaan lähdössä parlamentin alahuoneen ulkoasiansuhteista vastaava valiokunta. Maan ulkoministeri Liz Truss on jo aiemmin todennut, että länsimaiden tulisi tarjota laajempaa tukea Taiwanille, jotta se voisi puolustaa itseään Kiinaa vastaan.

STT:n eilen haastattelema Ulkopoliitisen instituutin tutkimusprofessori, Kiina-asiantuntija Mikael Mattlin kertoi kuitenkin pitävänsä sotilaallista eskalaatiota Pelosin vierailun vuoksi epätodennäköisenä. Yksi syy tähän on se, että Yhdysvallat ei Pelosin vierailusta huolimatta näytä olevan merkittävästi muuttamassa Kiina-politiikkaansa.

Lähteenä myös uutistoimisto AFP