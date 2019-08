Kiina vertasi Hongkongin protestoijia “terroristeihin”, lentokenttä avautui

Kiinan Hongkongin asioiden toimisto sanoi keskiviikkona, että hallinnon vastaiset protestoijat olivat kuin “terroristeja”. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Kiina oli keskittämässä joukkoja Hongkongin rajalle. Hän kehotti osapuolia rauhallisuuteen.

Pekingissä oleva Hongkongin ja Macaon asioiden toimisto sanoi keskiviikkona, että erittäin väkivaltaisista rikoksista tulisi rangaista ankarasti lain mukaisesti.

Kiinan keskushallinnon voimakkaat sanat olivat seurausta väkivaltaisista yhteenotoista mustiin pukeutuneiden mielenosoittajien ja mellakkapoliisien välillä Hongkongin kansainvälisellä lentokentällä. Tiistaina toisena päivänä peräkkäin jouduttiin perumaan satoja lentoja yhdellä maailman vilkkaimmista lentoasemista.

Lähtöselvitystiskit avautuivat

Muutama kymmenen protestoijaa päivysti lentoasemalla keskiviikkona samaan aikaan kun työntekijät pesivät halleja puhtaaksi verestä ja jätteistä. Lähtöselvitystiskit avautuivat satojen väsyneiden matkustajien jonottaessa niille. He olivat joutuneet odottamaan lentojaan yön yli.

Poliisin ja demokratia-aktivistien välillä on ollut yhä väkivaltaisempia yhteenottoja jo kymmenen viikon ajan. Aasian finanssikeskus on ajautunut sen takia pahimpaan kriisiinsä sitten sen, kun alue liitettiin Kiinaan vuonna 1997.

Poliisi tuomitsi protestoijien yöllisen väkivallan sanoen suuren ryhmän “häirinneen ja hyökänneen vierailijaa ja journalistia vastaan”. Jotkut protestoijat uskoivat toisen miehistä olleen Kiinan agentti. Toisen vahvistettiin olevan kiinalaisen Global Times -lehden reportteri.

Viimeisten mellakoiden yhteydessä pidätettiin viisi ihmistä, kertoi poliisi. Kaiken kaikkiaan kesäkuussa alkaneissa mellakoissa on pidätetty yli 600 ihmistä.

Kaupunki “kaaoksessa ja paniikissa”

Protestit alkoivat kun Hongkongissa esiteltiin lakiesitys, joka olisi sallinut rikoksista epäillyn luovuttamisen Manner-Kiinaan. Lakiesitys on jäädytetty, mutta mielenosoitukset ovat paisuneet yleiseksi vaatimukseksi demokratian lisäämisestä.

Koville joutunut Hongkongin hallintojohtaja Carrie Lam on sanonut kaupungin joutuneen “kaaoksen ja paniikin tilaan”.

Mielenosoittajat sanovat taistelevansa “yksi maa, kaksi järjestelmää” -järjestelyn eroosiota vastaan. Hongkong säilytti laajan autonomian sen jälkeen kun se palasi Kiinan huomaan vuonna 1997.

Protestit ovat yksi suurimmista haasteista Kiinan presidentille Xi Jinpingille sen jälkeen kun hän astui valtaan vuonna 2012.

Tiistaina Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi Washingtonissa tiedustelulähteisiin viitaten, että Kiinan hallitus oli siirtämässä joukkoja Hongkongin rajalle. Hän kehotti osapuolia rauhallisuuteen.

Armeijan joukot pysyvät kasarmissaan

Kiinan kansan vapautusarmeijalla (PLA) on kasarmi Hongkongissa, mutta joukot ovat pysyneet parakeissaan protestien jatkuessa. PLA:n kasarmi on kuitenkin julkaissut videon, joka näyttää “mellakan vastaisia harjoituksia”. Kiinalaisjoukkojen johto on varoittanut, että väkivalta on “täysin luvatonta”.

Hongkongin kriisin syventyessä Kiina on kieltänyt kahden yhdysvaltalaisen sota-aluksen vierailun kaupungissa tulevina viikkoina, kertoivat viranomaiset.

Turvajärjestelyt Hongkongin lentoasemalla olivat keskiviikkona normaalia tiukemmat, useat sisäänkäynnit olivat suljettuina, poliisit partioivat halleissa ja henkilökunta tarkasti matkustajien henkilötietoja.

Lentokentän viranomaisten mukaan lentoasemalle päästetään vain matkustajat, joilla on lennolle tarkistuskortti, joka on voimassa seuraavat 24 tuntia. Mielenosoittajat saavat protestoida vain tietyillä alueilla.