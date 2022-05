Brittilehti The Sun on julkaissut Youtubessa videon, jossa venäläisen panssarivaunun räjähdys sinkoaa sen tykkitornin 7,5 metrin korkeuteen. Ukrainan ohjusiskusta kertovaa videota on katsottu vuorokaudessa yli 2,3 miljoonaa kertaa. Juttu jatkuu videon jälkeen. The Sunin mukaan video on kuvattu auton kojelautakameralla. Alkuperäinen lähde on Kiinan valtion mediakanava Phoenix TV, jonka toimittajat olivat matkalla Azovstalin terästehtaalle kuvaamaan...

Haluatko lukea koko artikkelin? Tilaamalla pääset lukemaan kaikki Hämeen Sanomien jutut. Digi 3kk vain 4e/kk! Olen jo tilaaja