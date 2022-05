Kiinan nuoriso on hullaantunut kotimaahansa – ainakin elokuvateattereissa

Isänmaalliset sotaelokuvat ovat suosiossa Kiinassa. Elokuvat esittävät kiinalaisia sotilaita sankareina ja amerikkalaisjoukkoja sadistisina tappajina, ja ne houkuttelevat teattereihin ennätysmääriä katsojia.

Viime vuonna valmistunut Korean sotaan sijoittuva teos, englanninkieliseltä nimeltään The Battle at Lake Changjin, on kautta aikojen eniten lipputuloja tuottanut elokuva Kiinassa. Parhaillaan teattereissa pyörii elokuvan jatko-osa, joka on myös osoittautunut menestykseksi etenkin nuorten kaupunkilaisten keskuudessa.

Elokuvat ovat hallitsevan kommunistisen puolueen tilaamia. Hongkongissa Baptist University -yliopiston professorina toimiva Kiinan tuntija, professori Jean-Pierre Cabestan sanoo puolueen halunneen elokuvien avulla nostattaa kansallismielisyyttä entisestään.

– Elokuvien suosio osoittaa, että nuoret kiinalaiset ovat otollista maaperää kansallismielisille viesteille. He ovat ennestäänkin ylpeitä kotimaastaan, jota he pitävät kaikin puolin parempana kuin länsimaita, Hongkongissa yli 20 vuotta toiminut Cabestan toteaa STT:lle.

Ukrainan sotaa vääristellään määrätietoisesti

Alati nousevan kansallismielisyyden myötä kommunistipuolue voi luottaa kansan tukeen kansainvälisissä kiistoissa. Tämä koskee myös Ukrainan sotaa, josta virallinen media ei syytä Kiinan liittolaista Venäjää vaan Yhdysvaltoja ja Natoa.

Ukrainaa koskevat päivitykset sosiaalisissa medioissa heijastavatkin pitkälti virallisen median linjaa. Cabestan sanoo, että Venäjää arvostelevia viestejä kyllä löytyy, mutta niitä on vähän.

– Sosiaalisia medioita sensuroidaan tarkasti, joten niiden avulla ei voi tehdä varmoja loppupäätelmiä. Näyttää silti luultavalta, että valtaosa kiinalaisista todella uskoo Yhdysvaltojen aiheuttaneen sodan, hän toteaa.

Cabestanin mukaan nuoriso ei sinällään arvosta myöskään Venäjää. Yhdysvaltoja puolestaan nuoret pitävät nykyään hyökkäävänä ja kaoottisena maana, johon ei ole luottamista.

– Nuoret kiinalaiset ovat vielä kansallismielisempiä kuin vanhempansa. Heillä on liian ruusuinen käsitys kotimaastaan, ja he uskovat Kiinan voivan helposti saada tahtonsa läpi kaikissa kiistoissa, hän sanoo.

Kansallismielisyys voi riistäytyä käsistä

Kommunistipuolue ryhtyi levittämään järjestelmällisesti kansallismielistä propagandaa jo yli 30 vuotta sitten. Alun perin tarkoituksena oli korvata käytännössä unholaan joutunut sosialistinen ideologia toisella aatteella.

Kansallismielisyyden nousua on kauan pidetty kaksiteräisenä miekkana. Ulkomaalaiset tarkkailijat ovat varoittaneet vakavista seurauksista, jos kiihkoilun annetaan mennä liian pitkälle.

Cabestan muistuttaa, että laajoja mellakoita puhkesi Japanin vastaisten mielenosoitusten yhteydessä kymmenen vuotta sitten. Pääasiassa nuoret mielenosoittajat ehtivät tuolloin aiheuttaa paljon vahinkoa muun muassa sytyttämällä japanilaisia autoja tuleen ja ryöstämällä japanilaisia tuotteita myyviä kauppoja, ennen kuin tilanne saatiin hallintaan.

– Kommunistipuolue yllytti silloin opiskelijoita osoittamaan mieltään. Puolue ei ilmeisesti ymmärtänyt, miten vihamielisesti nuoret suhtautuivat Japaniin, professori toteaa.

Cabestan painottaa samalla, että puolue on sen jälkeen onnistunut välttämään vastaavia tapahtumia. Hän uskookin puolueen pystyvän jatkossa ohjaamaan kansallismielisyyttä haluamallaan tavalla.