Kiinassa kirjattiin yksi koronaviruskuolema – edellisestä yli puoli vuotta

Kiinassa terveysviranomaiset ovat ilmoittaneet ensimmäisestä koronavirukseen liittyvästä kuolemasta kahdeksaan kuukauteen. Edellisestä koronavirukseen liittyvästä kuolemantapauksesta kerrottiin viime toukokuussa.

Yksityiskohtaisia tietoja tuoreesta tapauksesta ei ole annettu. Viranomaiset kertoivat ainoastaan, että kuolema raportoitiin maan pohjoisosassa Hebein maakunnassa, jossa useita kaupunkeja on tiukan koronasulun alla. Esimerkiksi maakunnan pääkaupungissa Shijiazhuangissa aloitettiin viime viikolla valtava testausoperaatio sekä suljettiin liikenneyhteyksiä, koulut ja kaupat.

Heilongjiangin maakunnassa on julistettu poikkeustila ja asukkaita on pyydetty olemaan poistumatta maakunnan alueelta.

Kiina sai virusepidemian jo kertaalleen hallintaan tiukoilla koronasuluilla, massatestauksilla ja matkustusrajoituksilla. Viime viikkoina tartuntamäärät ovat kuitenkin lähteneet nousuun erityisesti maan pohjoisosissa. Torstaina maan terveysviranomaiset kertoivat korkeimmasta vuorokauden tartuntamäärästä sitten viime maaliskuun.

Maailman terveysjärjestön WHO:n asiantuntijaryhmä saapui torstaina Kiinaan. Viruksen uskotaan lähteneen liikkeelle Hubein maakunnan pääkaupungista Wuhanista, ja ryhmän tarkoituksena on aloittaa poliittisesti herkkä selvitys koronaviruspandemian alkuperästä. Ryhmään kuuluu muun muassa epidemiologeja sekä eläinlääketieteen asiantuntijoita.

WHO on valmistellut ryhmän matkaa jo kuukausia, mutta tiellä on ollut viivästyksiä muun muassa viranomaislupien kanssa. Tutkinnan uskotaan kestävän useita viikkoja.