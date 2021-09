Kiireettömään hoitoon jatkossa viikon kuluessa – valtiovarainministeri Saarikko: Hoitotakuun toteutuminen vaatii palvelusetelien käyttöä

Kiireettömään perustason hoitoon eli käytännössä terveyskeskushoitoon on hallituksen linjauksen mukaan päästävä jatkossa viikon kuluessa. Kuntia ja vuodesta 2023 alkaen hyvinvointialueita koskeva velvoite kiristyy selvästi, sillä hoitotakuu on tällä hetkellä kolme kuukautta. Nykyinen laki hoitotakuusta tuli voimaan keväällä 2005. Viikon hoitotakuu on määrä saada voimaan hallituskauden loppuun eli huhtikuuhun 2023 mennessä. Uuuteen viikon määräaikaan pääsee tällä…

Haluatko lukea koko artikkelin? Tilaa digi ja pääset lukemaan kaikki Hämeen Sanomien jutut. Digi 3kk vain 5,49e/kk! Olen jo tilaaja