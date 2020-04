Kim Jong-unin terveydentilasta ristiriitaista tietoa – maailmalla spekuloidaan jo seuraavaa johtajaa, vaikka Kimin vointia ei tiedetä

CNN:n mukaan Kim Jong-un on hengenvaarassa. Etelä-Korean mukaan sulkeutuneesta naapurimaasta ei kuulu mitään tavallisesta poikkeavaa.

Spekulaatio Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin terveydentilan ympärillä on tällä viikolla voimistunut.

Keskustelu Kimin mahdollisesta sairaudesta alkoi viime viikolla, kun häntä ei nähty julkisuudessa Pohjois-Korean perustajan ja isoisänsä Kim Il-sungin syntymäpäiväjuhlallisuuksien yhteydessä. Juhla on tärkein pyhä Pohjois-Koreassa.

Pohjois-Koreaan erikoistunut eteläkorealainen Daily NK -uutissivusto kertoi maanantaina, että Kim toipuu sydänleikkauksesta, joka tehtiin 12. huhtikuuta. Sivuston mukaan Kimin kunto on huonontunut syksystä lähtien. Syynä ovat kova tupakointi, ylipaino ja liiallinen työnteko. Kimin uskotaan olevan noin 36-vuotias. Amerikkalaiskanava CNN:n mukaan Kimin tilanne on heikentynyt leikkauksen jälkeen ja hänen henkensä on vaarassa.

Etelä-Korean hallinnon mukaan Pohjois-Koreasta ei puolestaan kuulu mitään tavallisesta poikkeavaa. Myös Reutersin haastattelema amerikkalainen tiedustelulähde kiistää huhut hengenvaarasta.

Kiina, Pohjois-Korean tärkein liittolainen sanoo kuulleensa huhuista, muttei ottanut niihin kantaa.

Oikeiden tietojen saanti Pohjois-Koreasta ja varsinkin sen johtajista on hyvin vaikeaa, sillä tiedonkulkua rajoitetaan tarkkaan. Maan johtajista on myös aiemmin kuultu väärää ja ristiriitaista tietoa.

Vahvimpina ehdokkaina sisko ja väliaikaishallinto

Spekulaatiot Kimin terveydentilasta ovat kuitenkin johtaneet myös kysymyksiin siitä, kuka Koreaa ja sen ydinasearsenaalia johtaa, jos Kimille sattuu jotain.

Kim Jong-un peri vallan isältään Kim Jong-ililtä vuonna 2011. Tämä puolestaan nousi valtaan isänsä Kim Il-sungin jälkeen vuonna 1994. Kim Jong-unilla uskotaan olevan lapsia, mutta heistä tiedetään hyvin vähän.

Spekulaatioissa seuraavaksi johtajaksi on esiintynyt viime vuosina vaikutusvaltaansa kasvattaneen Kimin pikkusiskon Kim Yo-jongin nimi tai mahdollinen väliaikaishallinto siihen asti, että Kimin tai tämän veljenpojan lapset ovat riittävän vanhoja nousemaan valtaan.

Ensimmäistä kertaa koskaan sulkeutuneella maalla ei ole selkeää seuraajaa johtajalleen, minkä pelätään johtavan levottomuuksiin. Levottomuudet sulkeutuneessa maassa voisivat olla riski maailmanlaajuisesti.

Toisaalta valtatyhjiötä ja levottomuuksia on pelätty Pohjois-Korean johtajavaihdosten yhteydessä myös aiemmin. Uudet johtajat ovat kuitenkin onnistuneet pitämään rautaisen otteensa vallasta.