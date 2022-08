Kiovan pormestari: Putinin tavoite on rakentaa Neuvostoliiton imperiumi uudelleen

Ukrainan pääkaupungin pormestari Vitali Klytško sanoo, että Venäjän presidentti Vladimir Putin tähtää “neuvostoimperiumin jälleenrakentamiseen”. Asiasta uutisoi Sky News .

Klytško toteaa Sky Newsille, että Ukraina ei taistele Venäjää vastaan ainoastaan säilyttääkseen itsenäisyytensä, vaan myös kaikkien Euroopan kansojen puolesta.

– Putinin tärkein prioriteetti on Neuvostoliiton imperiumin palauttaminen, ja Ukraina on erittäin tärkeä palapeli hänen suunnitelmissaan.

– Ukraina halusi rakentaa eurooppalaisen maan, jolla on demokraattiset arvot, ihmisoikeudet ja lehdistönvapaus. Tätä Venäjällä ei hyväksytä, hän lisäsi.

Klytško kehotti länsimaita katkaisemaan kauppasuhteet Venäjän kanssa.

– Jos Venäjälle lähettää rahaa, he eivät käytä sitä talouteen eivätkä sijoita tätä rahaa väestölleen. Jos lähetät Venäjälle rahaa, se on veristä rahaa ja tämän rahan veri on ukrainalaista. Pyydän, lopettakaa kauppasuhteet Venäjän kanssa.