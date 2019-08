Kirjailija Matti Mäkelä on kuollut – ”Hän painoi päänsä tyynyyn ja veti viimeiset hengenvetonsa”

Kirjailija Matti Mäkelä kuoli tiistaina pitkäaikaiseen sairauteen Joensuussa. Mäkelä oli kuolleessaan 69-vuotias. Kirjailijan kuolemasta kertoi ensimmäisenä sanomalehti Ilkka.

Ilkka-lehdessä Mäkelän sisko Kaisu Kandelin kertoo, että Mäkelä nukkui pois perheen läsnä ollessa.

– Hän oli sanonut, että pyörryttää. Hän painoi päänsä tyynyyn ja veti viimeiset hengenvetonsa, sisar kertoo Ilkan ja Pohjalaisen toimitukselle.

Kandelin kertoo lehden haastattelussa olevansa kiitollinen siitä, että hän ja hänen veljensä Pentti Mäkelä ehtivät matkustaa tapaamaan veljeä viime viikonloppuna Joensuuhun.

– Uskon, että hän odotti sitä tapaamista ja malttoi vasta sitten mennä, Mäkelän sisar kertoi.

Mäkelä sairasti maksasyöpää, joka todettiin noin vuosi sitten.

Mäkelä kertoi Ilta-Sanomien haastattelussa viime vuoden kesäkuussa, että sairaus löytyi rutiinikäynnin yhteydessä. Haastattelussa hän totesi, ettei halua tietää ennustetaan, koska epämääräisyys oli hänelle tärkeää.

– Vaikeinta on ollut elämän lopun tajuaminen. Vaikka jokainen tietää kuoleman vääjäämättömyyden on eri asia, kun sanotaan, että kuolema tulee. Se on se raskain asia, hän sanoi haastattelussa.

Ilta-Sanomien haastattelussa hän pohti myös sitä, suhtautuiko hän kuolemaan liian kevyesti.

– Kun kuulin syövästä, tilasin heti arkunkantajat ja puhujat hautajaisiin. Jälkeenpäin olen miettinyt, suhtauduinko vähän liian kevyesti ja loukkasinko ihmisiä, hän pohti.

Kirjailijauransa aikana Mäkelä kirjoitti yli kaksikymmentä teosta: esseitä, romaaneita, puheita, kolumneja, kritiikkejä, tietokirjoja ja tutkielmia. Mäkelän esikoisteos Hanhet ilmestyi vuonna 1983.

Kirjailijan työn lisäksi Mäkelä työskenteli kirjallisuuden opettajana, tarkkailuluokan opettajana ja vaikutti useissa luottamustoimissa.

Mäkelä toimi lähes kymmenen vuotta kotkalaisen Pekkas-akatemian rehtorina. Akatemiassa opetetaan kirjallisuutta ja luovaa kirjoittamista.

Mäkelä valmistui filosofian kandidaatiksi vuonna 1980. Tohtoriksi hän väitteli vuonna 2016 Itä-Suomen yliopistosta.

Väitöskirjassaan hän käsitteli viime vuosikymmenten taiteen kohutapauksia. Väitöskirja on julkaistu myös esseekokoelmana ”Tämä ei ole taidetta”, Tabujen rikkominen kissantaposta mustaan marsalkkaan”.

Mäkelä oli syntynyt vuonna 1951 Etelä-Pohjanmaalla. Mäkelä kasvoi lestadiolaisessa perheessä, jossa oli kova kuri mutta salliva ilmapiiri, kunhan työt tuli tehdyiksi. Myöhemmin hän asui vuosikymmeniä eri paikkakunnilla ympäri Suomea. Matti Mäkelä palkittiin vuonna 1986 Valtion kirjallisuuspalkinnolla. Vuonna 2010 hän sai Valtion kirjallisuustoimikunnan kolmivuotisten taitelija-apurahan ja vuonna 2013 hänet palkittiin Aleksis Kiven Seuran Eskon puumerkki –palkinnolla.