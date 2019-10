Kirjaväite: Poliisi leimasi vihjailemalla rikollisia toisilleen vasikoiksi

Kahden rikostoimittajan, Janne Huuskosen ja Mikko Gustafssonin Kultainen Vasikka – järjestäytynyt rikollisuus Suomessa -kirja valottaa kuvaa Suomen järjestäytyneestä rikollisuudesta ja tuo uutta tietoa keskeisistä rikostapahtumista.

Tuoreesta kirjasta saa kuvan, että Helsingin huumepoliisi vihjaili rikollisille kuulusteluissa poliisin käyttämistä vasikoista eli alamaailman tiedottajista osana poliisityötä. Kirja käyttää lähteenään esimerkiksi entistä huumepoliisia ja alamaailman lähteitä.

– Useat alamaailman lähteet sanovat, että huumepoliisi on vihjaillut hajota ja hallitse -tyyppisenä keinona osasta rikollisista vasikkoina. Se on heidän mukaansa voinut aiheuttaa tai on aiheuttanut väkivaltaisia kostoja ja jopa henkirikoksia, kirjassa sanotaan.

Kirjaan haastatellun nimettömän entisen huumepoliisin mukaan poliisi harrasti aiemmin oikean ja väärän tiedon levittämistä rikollispiireihin. Hän pitää kirjan mukaan tietojen levittämistä pelinä, jonka säännöt ovat niin rikollisten kuin poliisinkin tiedossa.

Ylikomisario: Kenenkään terveyttä ei vaaranneta

Kirjaan on haastateltu myös Helsingin rikospoliisissakin uransa alkuvaiheessa toiminutta keskusrikospoliisin ylikomisariota Tero Haapalaa .

– Epäillylle jätettiin selkeästi käsitys, että jutussa on tiedottajia ja salaista tiedonhankintaa ja ties mitä. Jos henkilö itse sitä epäili, niin monessa tapauksessa sitä pyrittiin vahvistamaan. On voitu tehdä niin, että on saatettu jopa nimiäkin heittää. Että jos epäilty on sanonut, että onkohan se kalvi [vasikka], niin on vastattu, että no sähän sen parhaiten tiedät. Kysymykset jätetään niin, että siinä voi joku jopa käsittää, Haapala sanoo kirjan mukaan.

Se, että poliisi vihjailisi rikollisille siitä, että joku puhuu poliisille, voisi pahimmillaan vaarantaa ihmishenkiä.

Haapala ei epäile, etteikö kirjassa olisi siteerattu häntä oikein. Hän kuitenkin sanoo STT:lle puhelimitse, ettei hän tiedä tällaista vasikaksi leimaamista tapahtuneen.

– Puhun tässä ihan täysin yleisellä tasolla. Tämähän on ihan yleinen tapa ollut varsinkin aikanaan järkyttää sitä kuultavaa ja muodostaa hänelle se mielikuva, että poliisi on tietoinen niistä asioista, missä olet ollut mukana. Tämä nimiä heittää tarkoittaa sitä, että poliisi ei ole niitä nimiä heittänyt. Jos kuultava on esimerkiksi epäillyt, että onkohan se Kalle tai Matti vuotaja tai poliisin tietolähde, siihen on voitu vastata, että sinähän sen parhaiten tiedät. Poliisi ei tarjoa nimiä, mutta on saattanut pelata tätä peliä, vahvistaa ikään kuin henkilön omaa olettamaa tai kertomaa.

Hänen mukaansa siihen, miten yksittäistapauksessa toimitaan, ei ole yleispätevää sääntöä.

– Jokaisella kuulustelijalla on vastuu sekä kuultavan, että muiden jutussa mukana olevien turvallisuudesta, ehdottomasti myös poliisin tietolähteistä, jos sellaisia ylipäätään jutussa on ollut.

Kirjan kirjoittajat Janne Huuskonen ja Mikko Gustafsson työskentelivät osan kirjan tekoajasta STT:n toimittajina alkuvuoteen 2019 asti. Toinen kirjoittajista on työskennellyt jutun kirjoittajan työparina.

Gustafsson on nykyään Helsingin Sanomien rikostoimittaja. Huuskonen työskentelee tekoälyfirma Utopia Analyticsin markkinointi- ja viestintäjohtajana. STT