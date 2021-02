Kirsi Piha ja Wille Rydman tarjoutuivat kokoomuksen pormestariehdokkaaksi Helsinkiin

Johdon konsulttina työskentelevä Kirsi Piha ilmoittaa Twitterissä olevansa valmis ryhtymään kokoomuksen pormestariehdokkaaksi Helsinkiin. Piha on ensimmäinen kisaan virallisesti ilmoittautunut kokoomuslainen ehdokas.

Niinpä, jos kokoomuslaiset sanovat kyllä, ryhdyn Helsingin pormestariehdokkaaksi. JOS tulen valituksi tehtävään, lupaan varmuudella suhtautua siihen valtavalla innolla ja asianmukaisella vakavuudella. Palvelisin Helsinkiä ja helsinkiläisiä mieluusti. — Kirsi Piha (@kirsipiha) February 1, 2021

Heti perään maanantaina ilmoitti valmiutensa ehdokkaaksi myös toinen kokoomuslainen, kansanedustaja Wille Rydman, joka kertoi asiasta useille medioille.

Kokoomus on joutunut etsimään uutta pormestariehdokasta, kun nykyinen pormestari Jan Vapaavuori ilmoitti, ettei enää aio jatkaa tehtävässä.

Piha linjasi ehdokkuudestaan ilmoitettuaan Twitterissä, että Helsingin tulee pitää huolta niin inhimillisestä, ekologisesta kuin taloudellisestakin kantokyvystä.

– Ilman toimeliaita ihmisiä ei ole mitään, ilmastokriisin laiminlyönti tuhoaa tulevaisuuden edellytykset, eikä ilman virkeää taloudellista toimintaa ole turvaverkkoakaan.

Pihan mukaan kaupunkien rooli on jatkuvasti kasvava.

– Ne pystyvät päätöksillään vaikuttamaan vahvasti maailman tulevaisuuteen. Pääkaupunki on parhaimmillaan Suomen virkeä veturi, mutta myös menestyvä ja hyvinvoiva koko Suomi on Helsingin elinehto. Isolla on vastuuta.

Helsingin johdon sisäisiä kiistoja on käsitelty viime aikoina myös julkisuudessa. Piha painottaa yhdessä tekemisen merkitystä.

– Luottamus täytyy ansaita, eriäviä mielipiteitä sietää ja kuunnella ja omaa tekemistä myös muuttaa tarvittaessa. Uskon vahvasti yhteiseen tekemiseen. Kaupunkia(kaan) ei johdeta yksin, Piha tviittasi.

Muutostoimiston perustaja ja omistaja

Kirsi Piha, kolmannen polven helsinkiläinen, sanoo aloittaneensa ja päättäneensä politiikan työn Helsingin valtuutettuna.

– Olen sittemmin kerännyt johtamisen kokemusta nopean muutoksen maailmassa niin yrittäjänä kuin satojen yritysten auttajana.

Kirsi Piha syntyi vuonna 1967. Hän oli Helsingin kaupunginvaltuustossa vuosina 1992–1996, kokoomuksen kansanedustajana vuosina 1994–1996 ja 1999–2003 sekä Euroopan parlamentin jäsenenä vuosina 1996–1999.

Vuoden 2003 eduskuntavaaleissa hän ei asettunut ehdolle. Hän on Ellun Kanat -muutostoimiston perustaja ja omistaja.

Päätös kokoomuksen ehdokkaasta jo maanantaina?

Wille Rydman puolestaan kertoi maanantaina muun muassa Ylelle, että hän on ilmoittanut valmiutensa kokoomuksen pormestariehdokkaaksi.

– Olen vahvistanut Helsingin piirin johdolle, että olen käytettävissä tehtävään, Rydman sanoi.

Rydmanin on arvioitu saavan kannatusta etenkin kokoomuksen konservatiivien parista.

Vuonna 1986 syntynyt Wille Rydman on ollut Helsingin kaupunginvaltuustossa vuodesta 2012 ja kansanedustajana vuodesta 2015.

Kokoomuksen piirihallituksen on Ylen mukaan määrä päättää uudesta pormestariehdokkaasta tänään maanantaina illalla.

Ehdokkaina muiden muassa Halla-aho, Sinnemäki ja Razmyar

Helsingin pormestarin tehtävään ovat ilmoittaneet halukkuutensa myös ainakin perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho, vihreiden apulaispormestari Anni Sinnemäki, SDP:n apulaispormestari Nasima Razmyar, RKP:n kansanedustaja Eva Biaudet, vasemmistoliiton kansanedustaja Paavo Arhinmäki, keskustan Eeva Kärkkäinen, kristillisdemokraattien Mika Ebeling, nyt-liikkeen kansanedustaja Harry Harkimo ja sinisen tulevaisuuden Tiina Ahva.