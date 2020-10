Kiurulle luottamus äänin 106-79

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) sai hetki sitten pidetyssä äänestyksessä eduskunnan luottamuksen äänin 106-79. Tyhjiä ääniä annettiin yksi ja poissa oli 13 kansanedustajaa.

Epäluottamuslauseen takana olivat kokoomuksen lisäksi myös oppositiosta perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit.

Kokoomuksen mukaan suomalaiset eivät voi luottaa ministeriin koronan hoidossa. Tapetille nousivat erityisesti maskit.

– On vakavasti syytä epäillä, että tätä selvitystä on poliittisesti ohjattu, ja että sillä on pyritty johtamaan suomalaisia harhaan, kokoomuksesta todettiin perjantaina.

Maskikohu liittyy siihen, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitos olisi halunnut jo keväällä tiedottaa laajemmin maskien käytön merkityksestä koronaviruksen torjunnassa, mutta sosiaali- ja terveysministeriö olisi estänyt tämän.