Kohulausunto sävyttää Marinin Viron vierailua – sisäministerin möläytys myyjätytöstä taustalla

Pääministeri Sanna Marinin vierailu Viroon tänään herättää paljon kiinnostusta. Taustalla on Viron sisäministerin joulukuun kohulausunto.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) ensi askeleet ulkopolitiikan hoidossa jatkuvat tänään Virossa. Marin tekee pääministerikautensa ensimmäinen vierailun Viroon ja tapaa sekä pääministeri Jüri Rataksen että presidentti Kersti Kaljulaidin. Keskiviikkona Marin vieraili Ruotsissa ja tapasi pääministeri Stefan

Löfvenin.

Marin matkustaa poliittisesti erikoisessa tilanteessa olevaan Viroon.

– Viroa on hallinnut poikkeuksellisen hankala hallituskoalitio huhtikuusta asti. On ollut myös paljon poliittisia skandaaleja, Viron Ulkopoliittisen instituutin johtaja Kristi Raik sanoo.

Maan hallitusta johtaa viime kevään vaalien jälkeen keskustan Jüri Ratas ja hallituksen toinen vahva puolue on Suomen perussuomalaisten sisarpuolue, oikeistopopulistinen Ekre. Kolmas hallituspuolue on Isänmaa.

Ekre-puolue on aiheuttanut monia skandaaleja Virossa. Kaksi sen ministeriä on jo joutunut eroamaan hallituksesta ja puolueen maatalousministeriä on epäilty korruptiosta.

Raikin mukaan arvomaailma ja ilmapiiri ovat Virossa ja Suomessa nyt erilaisia. Virossa arvomaailma on kovempi, konservatiivisempi ja maskuliinisempi, kun Suomessa vallassa on punavihreä nuorten naisten johtama hallitus.

Raik muistuttaa, että Ekre-puolue ei suinkaan edusta koko Viroa, vaan tilanne on myös vahvasti polarisoitunut eli kahtiajakautunut.

Kovaa kielenkäyttöä

Ekren poliitikkojen kielenkäyttö on ollut varsin kovaa. Sen on jo saanut kokea myös Suomen pääministeri Sanna Marin. Ekren sisäministeri Mart Helme kyseenalaisti Marinin pätevyyden radiohaastattelussa joulukuussa. Hän sanoi muun muassa, että myyjätytöstä on tullut pääministeri.

Marinin ensi vierailulla Viroon ainakin media kysynee kohulausuntojen vaikutusta Suomen ja Viron suhteisiin.

– Sisäpoliittisesti vaikea konteksti vaikuttaa maiden suhteisiin, mutta tuskin häiritsee käytännön yhteistyötä, Raik sanoo.

Hän arvioi, että vierailun aikana keskustellaan turvallisuuspolitiikasta, koska se on maita yhdistävä tekijä. Suomen ja Viron yleisarvio kansainvälisestä turvallisuusympäristöstä on samanlainen, vaikka maiden perusratkaisut turvallisuuspolitiikassa ovat erilaiset. Viro on Nato-maa ja Suomi ei.

Euroopan unionin asioissa Virolla ja Suomella on osin erilaisia näkemyksiä. Esimerkiksi Suomen puheenjohtajuuskaudellaan antama budjettiesitys ei saanut Virosta täyttä tukea. Sen sijaan EU:n ilmastotavoitteista maat ovat samaa mieltä.

Kaasuputki ja Tallinnan tunneli

Myös talousasiat ovat todennäköisesti esillä Marinin Viron vierailulla. Suomen ja Viron välille rakennetaan parhaillaan Balticconnector -nimellä tunnettua kaasuputkea. Hankkeen avulla on tarkoitus yhdistää Suomen kaasuverkosto Baltian maiden verkostoon. Putken pituus tulee olemaan 150 kilometriä, josta 80 kilometriä on meren pohjassa.

Keskusteluissa voidaan sivuta myös junatunnelia Helsingin ja Tallinnan välillä. Liikemies Peter

Vesterbackan johtaman Finest Bay Area-hankkeen suunnitelmissa on syvimmillään 200 metriä merenpinnan alapuolella oleva junatunneli Helsingin ja Tallinnan välillä. Tunnelin hinnaksi on arvioitu 15 miljardia euroa. Esisopimus rahoituksesta on kiinalaisyhtiön kanssa.

Tunnelihanketta on kritisoitu sekä Suomessa että Virossa ja sillä ei ole viranomaisten tai poliitikkojen hyväksyntää.