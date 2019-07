Kokoomuksen Kai Mykkänen: Emme ole keskustelleet perussuomalaisten johtamasta hallituksesta

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkäsen mukaan kokoomus ei ole puolueena käynyt sellaisia neuvotteluita, joissa hallitusta olisi lähdetty rakentamaan perussuomalaisten johdolla.

– Keskusteluja kaikkien puolueiden johtajien kanssa on käyty, mutta minä en ole ollut läsnä missään sellaisessa, jossa olisi mietitty hallituksen runkoa perussuomalaisten johdolla rakennettavaksi, Mykkänen sanoo Lännen Medialle.

Turun Sanomien haastattelussa (maksullinen sisältö) perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio sanoo käyneensä eduskuntavaalien jälkeen keskusteluja hallitusyhteistyöstä kokoomuksen johdon kanssa. Tavion mukaan kokoomus olisi suhtautunut asiaan myönteisesti.

– Kokoomus oli varsin halukas muodostamaan perussuomalaiset–kokoomus–keskusta-hallituksen. Keskustalaisilta ei tullut sellaista vastakaikua, Tavio sanoo lehdessä.

Mykkäsen mukaan yhteistyö perussuomalaisten kanssa olisi ollut vaikeaa erilaisten arvopohjien vuoksi. Mykkäsen mukaan kansainvälisyys on perussuomalaisille “jatkuva punainen vaate”.

– Perusristiriita on se, että me uskomme, että Suomen pitää olla sekä kansainvälinen että turvallinen. Perussuomalaisille kansainvälisyys tuntuu olevan jatkuva punainen vaate. Lisäksi he väittivät eduskunnassa EU-puheenjohtajakauden tiedonantokeskustelussa, että EU ei edusta eurooppalaisia, vaan on eliitin projekti.

– Tätä on vaikea yhdistää kansainvälisyyteen ja avoimuuteen, johon kuuluu se, että olemme tiukkoja turvallisuuden suhteen, mutta kaikkia ihmisiä kohdellaan tasavertaisina, Mykkänen sanoo.

Perussuomalaiset olisivat vaatineet hallitusohjelmaan tiukkaa, Tanskan mallin mukaista maahanmuuttopolitiikkaa.

Tavio: “Perussuomalaiset ainoa Suomen itsemääräämisoikeutta ajava puolue”

Turun Sanomissa Tavio toteaa, että kevään kiemuroista kävi selväksi, ettei kokoomus ainakaan pidä perussuomalaisia hallituskelvottomana.

Samaan aikaan hän kuitenkin sivaltaa oppositiossa istuvaa kokoomusta, sillä Tavion mukaan perussuomalaiset on eduskunnan ainoa kansallismielinen ja Suomen itsemääräämisoikeutta ajava puolue.

– Kokoomus ei ole sellainen. Se on globalisaatio- ja liittovaltiomielinen puolue, hän sanoo lehden haastattelussa.

Velkakierteen lopettamisessa yhteistyön mahdollisuus

Kai Mykkänen näkee, että kokoomusta ja perussuomalaisia yhdistää yhteinen näkemys siitä, mitä Suomen velkaantumiselle pitäisi tehdä.

– Velaksi elämisen pysäyttäminen on asia, jossa jonkinlaista yhteistä pohjaa löytyy. Uskon, että syksyllä tämän piirissä voidaan tehdä yhteistyötä. Yritämme saada hallituksen ymmärtämään, ettei niin voi elää. Mitään tarkkoja keskusteluja tästä ei ole kuitenkaan käyty, Mykkänen sanoo.

Kannatuskilpailu käydään palkansaajista, ei yrittäjistä

Ylen heinäkuussa julkaiseman gallupin mukaan perussuomalaisten suosio oli 19,7 prosenttia ja kokoomus tulee heti toisena 16,8 prosentin kannatuksella.

Vaikka perussuomalaisten kannatus on vahvinta työväestön keskuudessa, myös yrittäjistä osa valuu perussuomalaisten leiriin.

Mykkänen itse ei kuitenkaan näe, että perussuomalaiset olisi yrittäjäpuolue, vaan kilpailu kannattajista käydään palkansaajien leirissä.

– Perussuomalaiset ei ole erityisesti yrittäjäpuolue, vaan kilpailemme kannattajista yhtä lailla palkansaajissa, joihin suurin osa myös kokoomuksen äänestäjistä kuuluu. Tullakseen yrittäjämyönteiseksi perussuomalaiset ei enää voi kannattaa kaikkia mukavia menolisäyksiä, vaan pitää olla kanttia hankaliin valintoihin, jotta verot pysyvät aisoissa, Mykkänen sanoo.

Hänen mukaansa perussuomalaisten eduskuntaryhmä on suhtautunut menolisäyksiin “melko populistisesti ja vastuuttomasti.”