Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkäsen mielestä elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk.) on patisteltava ministeriönsä virkamiehet töihin ja toteutettava "ilmiselvät" täsmätoimet sähköpulan ja korkeiden hintojen varalle.

Oppositiopuolue kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen liittyy energia-asioista vastaavan elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk.) kriitikoiden joukkoon. Sähköpulaan ja hintapiikkien torjuntaan on Mykkäsen mielestä olemassa vielä useita nopeita täsmäkeinoja, jotka on “jostain käsittämättömästä syystä” jätetty tekemättä.

– Onko niin, että ministeri Lintilä ei hahmota, että edelleen on aivan ilmiselviä asioita, joita pitäisi ja joita aivan hyvin ehtisi tehdä? On hänen vastuullaan hoitaa asia, eikä seurata sivusta, kun Energiavirasto, (kantaverkkoyhtiö) Fingrid ja siirtoyhtiöt pallottelevat vastuuta ja osoittelevat toisiaan. Meillä on selkeä lainsäädäntö, jossa lähdetään siitä, että johtovastuu energia-asioista kuuluu kriisitilanteissa työ- ja elinkeinoministeriölle.

Mykkänen sanoo, että Lintilän on laitettava kova kovaa vasten, jos virkakunta ei osoita toimimisen merkkejä.

– En ymmärrä, miksi ministeri ei johda. Energia-alan virkamiehet ovat varovaisia ja ovat mieluummin tekemättä mitään kuin tekisivät jotain uutta. Kun kriisi yllättää, pitää uskaltaa vaihtaa pelikirjaa ja tehdä asioita uudella tavalla. Kehotan Lintilää pistämään nyt viimeistään työ- ja elinkeinoministeriön energiaosaston virkamiehet töihin.

Mykkänen sanoo , että on “järjetön epäonnistuminen” jos Suomessa joudutaan tulevana talvena ottamaan käyttöön kiertävät sähkökatkot, etenkin jos kaikkea sen estämiseksi ei ole edes yritetty tehdä.

Mykkäsen mukaan Lintilällä on “viimeinen hetki” tuoda esitys tehotuesta, jolla varmistettaisiin maksimaalinen sähköntuotanto yli kriisiajan. Tehotuella turvattaisiin fossiilisesti tuotetun sähkön tuotannon kannattavuus energiakriisin aikana.

– Tässä ministeri ja ministeriö ovat olleet aivan liian passiivisia. Ei olla käyty neuvotteluja, että millä ehdoilla yhtiöt voisivat ajaa sellaisia laitoksia, jotka ovat olleet kiinni. Pitäisi varmistaa, että kaikki se kotimainen kapasiteetti, jolla voitaisiin ajaa, myös ajettaisiin täysillä seuraavat vuodet.

Mykkäsen mielestä “helpoimmin poimittavissa oleva hedelmä” olisi rohkaista sähkölämmitteisten kiinteistöjen omistajia säästötoimiin rahallisella kannustimella.

– Suomessa on noin puoli miljoonaa sähkölämmitteistä kiinteistöä. Niissä parin-kolmen tunnin lämmityksen alasajo tehopula-aikoina ei aiheuta suurta haittaa. Sitä ei tehdä lähellekään vielä riittävästi, koska kannusteita ei ole kiinteähintaisten sähkösopimusten (noin 95 prosenttia kaikista sopimuksista) vuoksi.

Mykkäsen mielestä ministeriön on Lintilän johdolla valmisteltava malli, jossa kansalaisille ilmoitetaan tehopulasta etukäteen.

– Kriisitilanteessa ministeriö voi määrätä siirtoyhtiöt välttämään sähkökatkot. Ideana on se, että lähetetään tehopulaa edeltävänä päivänä kaikille tekstiviesti, jossa kehotetaan vähentämään sähkönkulutusta tiettyinä tunteina. Näin tekemällä on jo pystytty välttämään sähkökatkoja esimerkiksi Kaliforniassa tänä syksynä.

Mykkäsen mukaan sähkönkulutuksen vähentämisen kannustimena tulisi tarjota sähkönkulutuksensa esimerkiksi puoleen tiettyinä tunteina tiputtavalle kuluttajalle huojennusta sähkölaskuun.

Mykkäsen mielestä kysyntäjoustomekanismista tulisi tehdä yrityksille ja kuluttajille kätevämpi tapa säästää rahaa muutenkin kuin äärimmäisessä tehopulassa.

Kysyntäjoustolla tarkoitetaan energiankulutuksen siirtoa pois huippukulutustunneilta, jolloin hinta on kalleimmillaan.

Jo nyt monet paljon sähköä käyttävät yritykset jättävät kiinteään hintaan ostamansa sähkön hintapiikkien aikaan käyttämättä, ajavat tuotantoaan alas ja myyvät sähkön kovaan hintaan takaisin markkinoille. Yritysten omaehtoisen kysyntäjoustotoiminnan ohella Mykkänen näyttää vihreää valoa ajatukselle, että valtio ostaisi huutokaupalla yrityksiltä kysyntäjoustoa. Mallissa yritykset sitoutuisivat korvausta vastaan vähentämään sähkönkulutustaan niinä tunteina, joilla hinta on korkeimmillaan.

Mykkäsen mukaan ministeri Lintilältä ja ministeriöltä näyttää puuttuvan kriisitietoisuutta.

– Tässä on pari kuukautta aikaa toimia. Siinä ajassa ehdittiin koronakriisin aikana tehdä vallankumouksellisia lakeja aina Uudenmaan rajojen sulkemisesta lähtien ja jakaa miljardeja tukirahaa yrityksille.

– On todella turhauttavaa kuulla (talousvaliokunnassa) kerta toisensa jälkeen selityksiä siitä, että ei tässä ehditä jouluun mennessä mitään tehdä. Jos joku asia ei ehdi joulukuuhun mennessä valmiiksi, ei se ole syy jättää tekemättä. Valitettavasti mikään ei viittaa siihen, että meillä olisi vuoden päästäkään enemmän sähköä kuin nyt.

Mykkänen ei suinkaan ole ainoa ministeri Lintilän kritisoija. Lintilä on saanut kovasanaista palautetta jopa hallituspuolueista. Pääministeripuolue SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen (sd.) patisteli syyskuun loppupuolella Uutissuomalaisen haastattelussa Lintilää toimiin, joilla sähkön hintapiikkeihin pystyttäisiin paremmin puuttumaan. Mäkynen vaati muun muassa kysyntäjouston käyttöönoton pikaista valmistelemista.

Aalto-yliopiston teknillisen fysiikan professori Peter Lund kritisoi puolestaan tiistaina Uutissuomalaisen haastattelussa valtiota passiivisuudesta Suomen sähkövajeen ratkaisemisessa. Lund peräänkuulutti muun muassa kysyntäjouston käyttöönottoa tilanteen helpottamiseksi.

Uutissuomalaiselle Lintilä ei suostunut viime viikolla (29.9.) vastaamaan suoraan, aikooko hän edistää kysyntäjouston käyttöönottoa. Lintilä piti oman erillisen kysyntäjoustojärjestelmän toteuttamista “hitaampana” ratkaisuna, joka ei olisi “välttämättä vaikutuksiltaan merkittävä korkeiden hintojen tilanteessa”.