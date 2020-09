Kokoomus äänestää Porissa varapuheenjohtajista – Häkkänen ja Lepomäki kisaavat suurimmasta äänipotista

Porin Isomäki-Areenalle kokoontuu tänään alle 500 osallistujaa kokoomuksen puoluekokoukseen. Puolet kokoukseen osallistujista on etäpisteissä Helsingissä, Mikkelissä, Turussa, Hämeenlinnassa, Seinäjoella ja Oulussa. Etäkokouspisteiden tarkoituksena on tehdä puoluekokoukseen osallistumisesta turvallista myös korona-aikana.

Kokoomuksen puoluekokous on jäämässä Oulussa ja monissa etäpisteissä järjestettävän keskustan puoluekokouksen varjoon. Keskustan puheenjohtajan valinta on lauantaina politiikan keskipisteessä.

Myös kokoomukselle valitaan lauantaina puheenjohtaja, mutta ilman yllätyksiä tai äänestystä. Ainoa ehdokas kolmannelle kaudelle puheenjohtajaksi on turkulainen kansanedustaja Petteri Orpo.

Puoluekokouksen alla kokoomus sai lohdullisen gallup-tuloksen. Kokoomus hyppäsi Ylen elokuun gallupissa aivan perussuomalaisten kintereille. Puolueen kannatus nousi yhden prosenttiyksikön 18,3 prosenttiin.

Ylen gallupin ajankohtaan osuvat pääministeri Sanna Marinin (sd.) puheet UPM:n Kaipolan paperitehtaan sulkemiseen liittyen. Marinin lausunnot kirvoittivat luokkataisteluhenkeä, mikä hyödyttää kokoomusta.

Äänestämään henkilövalinnoista kokoomuslaiset pääsevät vasta sunnuntaina, jolloin puolueelle valitaan kolme varapuheenjohtajaa neljästä ehdokkaasta. Ehdollla ovat Mäntyharjulta kotoisin oleva kansanedustaja, kokoomuksen varapuheenjohtaja Antti Häkkänen, kansanedustaja, Tampereen entinen pormestari Anna-Kaisa Ikonen, oululainen kansanedustaja, kokoomuksen varapuheenjohtaja Mari-Leena Talvitie ja espoolainen kansanedustaja Elina Lepomäki.

Oikeusministerinä viime hallituksessa toimineen Häkkäsen jatkoa varapuheenjohtajana pidetään selvänä. Kokoomuksen puheenjohtajistoon on nousemassa talousosaamisessa profiloitunut kansanedustaja Elina Lepomäki.

Häkkäsellä ja Lepomäellä on meneillään kisa siitä, kumman äänimäärä on suurempi varapuheenjohtajien vaalissa. Enemmän ääniä saanut lähtee vahvemmasta asemasta kahden vuoden kuluttua todennäköisesti kilvoittelemaan kokoomuksen puheenjohtajan paikasta.

Tampereen Anna-Kaisa Ikonen tulee suuremmasta kokoomuspiiristä kuin Oulun Mari-Leena Talvitie, mutta Talvitiellä on jo kokemusta varapuheenjohtajan tehtävästä ja puoluevaltuuston johtamisesta.

Sunnuntaina Porissa äänestetään myös kokoomuksen puoluevaltuuston puheenjohtajasta. Ehdolla ovat rovaniemeläinen kansanedustaja Heikki Autto ja Helsingin kaupungin kasvatuksen ja opetuksen apulaispormestari Pia Pakarinen. Auton arvioidaan olevan ennakkoon niukasti vahvemmin kiinni puoluevaltuuston puheenjohtajan tehtävässä.

Kokoomuksen puoluesihteerin, Kristiina Kokon mukaan henkilövalintojen lisäksi Porin puoluekokous on tärkeä siksi, että siellä hiotaan kokoomuksen oppositiopolitiikan kärkiä ja annetaan suuntaviivoja lähiajan politiikalle eduskunnassa.

Kokoomus hyväksyy uuden tavoiteohjelman ja käsittelee lähes 180 puoluekokoukselle jätettyä aloitetta. Tavoiteohjelma rakentuu kuuden Suomen kohtalonkysymyksen ympärille. Ne ovat kestävä kehitys, koulutus, kasvu, kaupungistuminen, kansainvälistyminen ja korona.

Aloitteita Porin puoluekokoukselle on tullut hieman normaalia vähemmän. Suuri osa aloitteista koskee sosiaali- ja terveysministeriön tai opetusministeriön hallinnonaloja.

Voimakasta keskustelua kokouksessa on odotettavissa turkistarhauksen kieltoa koskevasta aloitteesta. Sdp:n puoluekokous päätyi kieltämään turkistarhauksen.

Kokoomuksen puoluehallitus esittää, että tässä vaiheessa ei ole tarpeen kieltää lailla kyseistä elinkeinotoimintaa. Puoluehallitus pitää kuitenkin tärkeänä, että turkisalan tulevaisuudennäkymistä käynnistetään riippumaton selvitys. – Nähdäksemme olisi alan toimijoiden edun kannaltakin parempi, jos maamme hallituksella olisi tulevaisuudessa suunnitelma, jolla turvattaisiin turkistarhaajille tietyissä tilanteissa oikeudenmukainen siirtymä muihin työtehtäviin.

Ehdokkaat

Kokoomuksen puheenjohtajaksi kolmanneksi kaudeksi on ehdolla turkulainen kansanedustaja Petteri Orpo. Vastaehdokkaita ei ole. Orpo on 50-vuotias Satakunnan Köyliössä syntynyt opettajaperheen poika. Koulutukseltaan hän on valtiotieteen maisteri.

Orpo on toiminut maa- ja metsätalousministerinä, sisäministerinä ja valtiovarainministerinä. Kansanedustajana hän on ollut Varsinais-Suomen vaalipiiristä vuodesta 2007.

Aiemmin Orpo on toiminut muun muassa kokoomuksen Varsinais-Suomen piirin toiminnanjohtajana, kokoomuksen apulaispuoluesihteerinä ja yrityspalvelujohtajana Turun Aikuiskoulutuskeskuksessa.

Perheeseen kuuluu vaimo Niina Kanniainen-Orpo, kaksi lasta sekä kaksi koiraa.

Kokoomuksen kolmeksi varapuheenjohtajaksi ovat ehdolla: Mäntyharjulta kotoisin oleva kansanedustaja, kokoomuksen varapuheenjohtaja Antti Häkkänen, kansanedustaja, Tampereen entinen pormestari Anna-Kaisa Ikonen, oululainen kansanedustaja, kokoomuksen varapuheenjohtaja Mari-Leena Talvitie ja espoolainen kansanedustaja Elina Lepomäki.

Kokoomuksen puoluevaltuuston puheenjohtajaksi ovat ehdolla rovaniemeläinen kansanedustaja Heikki Autto ja Helsingin kaupungin kasvatuksen ja opetuksen apulaispormestari Pia Pakarinen.